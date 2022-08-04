特斯拉拆股案拍板！1股拆3股價格更親民

美國電動車巨頭特斯拉（Tesla）於美東時間4日傍晚舉行股東會，正式拍板將股票1拆3，為該公司兩年來第二次拆分股票。

本次股東會共針對董事會的13項提案進行投票，除了股票分割外，也包括董事改選、員工組建工會、ESG相關議題等。其中大多數提案皆獲通過，不過ESG提案則遭到了否決。

特斯拉曾於2020年八月拆分股票，當時由一股拆分為五股，而本次是睽違兩年的再度分割，特斯拉於今年三月再次宣布拆股計畫，預計將股票1拆3，盼能讓散戶投資人能以較低價格投資特斯拉。股票拆分後，特斯拉的股價大約會落在300美元左右，不過該公司目前尚未說明拆股將於何時生效。

得益於拜登政府的氣候法案，特斯拉近期股價反彈，七月的上漲幅度達32%，寫下去年十月份以來最佳單月表現。不過該公司的風險壓力仍未完全消失，疫情造成的供應鏈危機仍未決、中美之間的緊張關係持續升溫，且該公司執行長穆斯克（Elon Musk）和社群平台推特（Twitter）的法律糾紛也不停延燒。

穆斯克在會中簡述了特斯拉未來的擴張計畫，預期在今年底前將產量拉高至200萬輛，並且持續建造新工廠。特斯拉目前在加州以及上海皆設有工廠，並預計在德州奧斯汀以及柏林增設兩家工廠。馬斯克透露，他期待未來能有10到12家超級工廠。

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