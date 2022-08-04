美股反彈是牛市信號？高盛大潑冷水

美國股市經歷了上半年的動盪後，於七月出現強勁反彈，許多投資人相信美股已在六月時觸底，然而，高盛（Goldman Sachs Group）和華爾街研究投資機構Sanford C. Bernstein皆不以為然，這兩間企業的分析師皆認為，目前宏觀經濟數據持續惡化，且企業陸續下調財測，在在顯示了股市近期的強勁反彈不會持續下去。

由於投資人深信企業在通膨飆升和消費下滑的情況下繳出好成績，證明其對經濟走下坡已具有抵禦姓，加上經濟數據疲軟，投資人樂觀期待聯準會再次轉向鴿派，促使美國股市和歐洲股市在七月出現強勁反彈，寫下2020年以來最大的單月漲幅，標普500指數和那斯達克指數分別揚升9.1%和12%，道瓊工業指數則上漲6.7%。

不過，以馬里奧蒂（Cecilia Mariotti）為首的高盛分析師們在一份報告中寫道，如果沒有明顯跡象能證明宏觀經濟出現正面的轉變，目前市場的反彈便不是熊市結束的信號，反而可能會增加市場再次走低的風險。

高盛分析師亦指出，近幾周投資人再度湧向股市，市場倉位確實已較六月份利空的情況改善許多，投資人陸續改變資產配置可能會在短期內推動股市反彈，然而，這並不代表市場已經走過真正了低點，未來股市的表現將會更加看重經濟數據。

Sanford C. Bernstein也在周四的一份報告中表達了相同觀點，該公司的分析師麥卡錫（Sarah McCarthy）和戴佛（Mark Diver）表示，由於早前投資人撤出市場，美企下調財測的周期才剛剛開始，預期短期內股市會再次下跌。

此外，由於美國通膨率高居不下，聯準會的升息周期仍未結束，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）也已預告會再次升息，分析師紛紛警告，投資人不應期待股市反彈會持續下去。

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