美股漲跌互見 能源股重挫 台積ADR強漲

全球經濟衰退陰霾揮之不去，美股5日四大指數漲跌互見，國際油價創2月以來新低，能源股遭空方襲擊，道瓊、標普收黑，台積電ADR上漲逾2％、埃克森美孚大跌4.21％。

道瓊指數跌85.68點或0.26％，收32,726.82點。

那斯達克指數漲52.42點或0.41％，以12,720.58點作收。

標普500指數跌3.23點或0.08％，收在4,151.94點。

費城半導體指數漲27.94點或0.92％，收在3,081.41點。

美股近日下行壓力沉重，標普500指數今年迄今累跌13％，原因除了市場擔憂通膨持續升溫外，美國聯準會（Fed）加速升息也引發傷害經濟成長的疑慮。但美企擴大資本支出計畫可望提振美股，部分抵銷前述兩大因素的負面衝擊。

美國將於5日公布最新非農就業數據。分析師預估，美國7月非農就業人口增幅將縮減，失業率估持平於3.6％不變。

財經網站Trading Economics調查經濟學家意見後預估，美國勞工部公布的7月非農就業人口將增加29萬人，低於6月的新增37.2萬人。7月失業率預估與6月相同，維持在3.6％的50年低點。

美國勞工部7月8日公布，6月非農就業人口增加37.2萬人，優於經濟學家預期的增加25萬人。6月失業率連續四個月維持於3.6％，略高於2020年2月疫情爆發前的3.5％。

個股表現

大型科技股表現，蘋果跌0.19％、谷歌漲0.08％、微軟漲0.42％、Meta（臉書母公司）漲1.05％、亞馬遜漲2.19％、網飛漲1.40％。

晶片股方面，德儀漲0.78％、博通漲1.11％、輝達漲1.70％、高通漲1.24％、艾司摩爾漲1.03％、美光漲0.93％、超微漲5.93％。

能源股方面，埃克森美孚跌4.21％、雪佛龍跌2.72％。

中概股方面，阿里巴巴漲1.79％、京東漲3.63％、愛奇藝跌2.01％、網易跌1.67％、微博跌0.37％、百度漲2.52％。

台股主要ADR表現，台積電漲2.21％、聯電漲1.34％、日月光漲2.03％、中華電信跌0.22％。

歐洲股市

倫敦FTSE 100指數漲2.38點或0.03％，以7,448.06點作收。

法蘭克福DAX 30指數漲75.12點或0.55％，收在13,662.68點。

巴黎CAC 40指數漲41.33點或0.64％，收6,513.39點。

泛歐指數SOTXX 600漲0.77點或0.18％，收439.06點。

為了對抗高通膨，英國央行追隨美國聯準會（Fed）等各國央行的激進緊縮策略，4日決議升息2碼，創27年來最大升幅。英央同時預警，今年第四季起經濟將陷入衰退，且衰退期間將長達五季，是金融危機以來最久的景氣低潮。

英國6月消費者物價指數（CPI）年增9.4％，創40年新高，不過扣除食品與能源的核心CPI增幅則浮現降溫的跡象。英央表示，預估通膨率會在今年第四季觸頂，年增率約13.2％。

國際油價

美國西德州中級原油（WTI）跌2.12美元，來到每桶88.54美元。

倫敦布蘭特原油期貨跌2.66美元，來到每桶94.12美元。

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