英央升息2碼 預警經濟自Q4連衰五季

為了對抗萬惡的高通膨，英國央行追隨美國聯準會（Fed）等各國央行的激進緊縮策略，4日決議升息2碼，創27年來最大升幅。英央同時預警，今年第四季經濟將陷入衰退，且衰退期間將長達五季，是金融危機以來最久的景氣低潮。

儘管英央擴大升幅，市場更在意有關經濟將連衰五季的預警，英鎊應聲貶至1.2081美元，跌0.5％。

英央公布決策指出，基準利率從1.25％調高至1.75％，已是連六個會期升息，此次升2碼則是1995年以來最大升幅。9名決策委員全都支持升息，8人投升2碼，1人投升1碼。

英央同時看衰經濟前景，預警今年第四季開始將陷入衰退，且會連衰五季，將是金融危機以來最長的景氣谷底。

與美國一樣，英國經濟同樣面臨通膨率飆至數十年新高的威脅，推升通膨的主因為疫情解封、全球供應鏈瓶頸以及能源與食品價格飆漲。

不過，英國所面臨的能源危機更加嚴峻，由於俄羅斯縮減對歐陸的天然氣供應，英國的電價與天然氣價格大幅上揚。

英央是全球最早展開緊縮循環的央行，在去年12月就啟動升息，Fed則是直到今年3月才有動作，不過在此次會期之前每次例會均只升息1碼。

英央指出，升息策略轉趨積極的主因在於自上次例會後通膨進一步大幅飆升。英央總裁貝利表示，「將通膨率壓回至2％目標仍是我們第一優先要務，通膨已飆太高，如果我們不作為，之後的後果勢必更嚴重。」

英國6月消費者物價指數（CPI）年增9.4％，創40年新高，不過扣除食品與能源的核心CPI則浮現降溫的跡象。英央表示，預估通膨率會在今年第四季觸頂，年增率約13.2％。

英央同時規畫擴大量化緊縮（QT）措施，最快9月將開始出脫未到期債券，加計已到期債券，未來一年QT執行規模將達800億英鎊（970億美元），此一方案將在下次9月例會定奪。

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