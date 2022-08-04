裴洛西訪台未引發大戰？專家驚曝內幕

裴洛西訪台未引發大戰 專家：下次恐沒這麼幸運

智庫專家2日指出，除了聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣之外，美國國會也正推進法案，希望強化台灣對中國大陸的嚇阻能力；並提出警告，稱若相關能力得不到加強，就算此次緊張情勢最終未引發軍事衝突，「下次可能就沒這麼幸運了」。

前美國海軍少將及聯邦參議院軍事委員會政策主任、目前擔任「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）網路與科技創新中心主任的蒙哥馬利（Mark Montgomery），以及該智庫軍事與政治權力中心主任鮑曼（Bradley Bowman）投書《國防新聞》（Defense News）指出，當所有目光聚焦於裴洛西訪台之時，還有另一件援台重要事件將發生，即美國參議院外交委員會準備審議《2022年台灣政策法案》（Taiwan Policy Act of 2022）。

《2022年台灣政策法案》由民主黨籍的參院外委會主席梅南德茲（Robert Menendez），以及共和黨籍的參院預算委員會高階委員（ranking member，委員會中在野黨位階最高者）葛蘭姆（Lindsey Graham）共同提出，聲稱這會是自1979年《台灣關係法》（Taiwan Relations Act）以來，美國對台政策最全面性的調整。

「捍衛民主基金會」的兩名專家指出，由於梅南德茲為《2022年台灣政策法案》的提出人之一，該法案通過參院外委會審議的可能性較高。且該法案包含對台灣的關鍵軍事援助項目，將在4年內為台灣提供45億美元（約新台幣1350億元）的金援、給予軍事貸款、建立預置各式彈藥和武器零件等的戰爭儲備存品（war reserve stock），以及進一步提升美台聯合作戰能力的共同培訓計畫等。

兩名專家警告，即使此次裴洛西訪台未引發大規模軍事衝突，若讓兩岸武力平衡繼續向中國大陸傾斜、未強化台灣的軍事嚇阻能力，則下一次出現類似緊張情勢時，「我們可能就沒有這麼幸運了」。

文章來源：As Pelosi visits Taiwan, don’t miss the action on China in Congress

（中時新聞網 蘇尹崧）