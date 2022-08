川普嗆裴洛西訪台「瘋了」 揭關鍵問題

川普嗆裴洛西訪台「瘋了」 怒揭她驚人問題

《紐約郵報》(New York Post)報導,在美國聯邦眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)抵達台灣後,該國前總統川普(Donald Trump)怒嗆她「瘋狂」,聲稱裴洛西總是「把所有事情搞砸」。

根據報導,裴洛西搭乘美國空軍C-40C行政專機抵達台灣後,川普2日在自己創立的社群平台「真實社群」(Truth Social)上發文,問「為何瘋狂的裴洛西在台灣?」稱她「總是惹麻煩」,且「把所有事情搞砸」,包括2次針對川普的失敗彈劾案,以及曾在首次擔任眾議院議長時打輸選戰,「看著吧!」

川普上週也曾發表類似言論,聲稱裴洛西接觸的議題都會「陷入混亂、轉向破滅和變成垃圾」,而中國大陸事務是她最不應該參與的事情,因為裴洛西「只會讓整件事變得更糟」,將引發「巨大的矛盾與敵意」,因此要求她不應該訪問台灣。

不過川普的言論似乎無法代表共和黨全體,《紐約郵報》報導,以美國聯邦參議院少數黨領袖麥康奈(Mitch McConnell)、參院外交委員會共和黨高階委員(ranking member,委員會中在野黨位階最高者)里契(Jim Risch)、參院軍事委員會共和黨高階委員殷荷菲(Jim Inhofe)等人為首的26名共和黨籍參議員,在裴洛西抵達台灣後發表聯合聲明,表態支持她的訪問行程,並稱總統拜登(Joe Biden)先前試圖阻止裴洛西訪台的行為並不合適,只會產生反效果。

(中時新聞網 蘇尹崧)