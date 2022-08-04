川普嗆裴洛西訪台「瘋了」 揭關鍵問題

川普嗆裴洛西訪台「瘋了」 怒揭她驚人問題

《紐約郵報》（New York Post）報導，在美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）抵達台灣後，該國前總統川普（Donald Trump）怒嗆她「瘋狂」，聲稱裴洛西總是「把所有事情搞砸」。

根據報導，裴洛西搭乘美國空軍C-40C行政專機抵達台灣後，川普2日在自己創立的社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文，問「為何瘋狂的裴洛西在台灣？」稱她「總是惹麻煩」，且「把所有事情搞砸」，包括2次針對川普的失敗彈劾案，以及曾在首次擔任眾議院議長時打輸選戰，「看著吧！」

川普上週也曾發表類似言論，聲稱裴洛西接觸的議題都會「陷入混亂、轉向破滅和變成垃圾」，而中國大陸事務是她最不應該參與的事情，因為裴洛西「只會讓整件事變得更糟」，將引發「巨大的矛盾與敵意」，因此要求她不應該訪問台灣。

不過川普的言論似乎無法代表共和黨全體，《紐約郵報》報導，以美國聯邦參議院少數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）、參院外交委員會共和黨高階委員（ranking member，委員會中在野黨位階最高者）里契（Jim Risch）、參院軍事委員會共和黨高階委員殷荷菲（Jim Inhofe）等人為首的26名共和黨籍參議員，在裴洛西抵達台灣後發表聯合聲明，表態支持她的訪問行程，並稱總統拜登（Joe Biden）先前試圖阻止裴洛西訪台的行為並不合適，只會產生反效果。

文章來源：Trump rips Pelosi over trip to Taiwan: ‘Always causing trouble’

文章來源：Defiant Pelosi arrives in Taiwan to declare US stands against ‘autocrats’ as China fumes

（中時新聞網 蘇尹崧）