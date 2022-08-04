英國物價危機狂燒 專家估通膨率衝上15%

在英國央行公布新的利率決策前夕，專家預測，英國到2023年初可能得面對高達15%的通膨率，主因來自於能源價格上漲推高生活成本。

自英國脫歐以來，英國人便面臨物價攀升的問題，而近來能源價格高漲更是讓英國的通膨率在六月時達到9.4%，寫下四十年來的新高，加劇了英國長久以來的生活成本危機。英國央行的貨幣政策委員會於六月時預估，通貨膨脹將會在十月達到略高於11%的峰值，不過，英國智庫決議基金會（Resolution Foundation）於周三（3日）指出，物價壓力可能會比原先預期的更高，影響的時間也會更長。

決議基金會的資深經濟學家萊斯利（Jack Leslie）表示，由於國際油價難以預測，使通貨膨脹的前景充滿不確定性，不過根據近幾個月的狀況來進行預估，通膨率可能會在2023年初觸及15%。儘管石油、玉米和小麥等大宗商品的價格已經自峰值下跌，然而價格下滑的趨勢目前尚未影響到消費端，而且被天然氣成本上漲所抵銷，導致通膨率仍然居高不下。

經濟合作與發展組織（OECD）早前在英國的評估報告中便指出，疫後復甦所帶來的強勁經濟表現即將告終，日漸攀升的通膨率和勞動力短缺等問題使英國經濟增長速度放緩，俄烏戰爭等種種利空更是加劇了結構性挑戰。

英國央行將於當地時間4日公布最新利率決策，英國央行總裁貝利（Andrew Bailey）七月時便曾透露，為了壓低通膨率，該行考慮在八月調升50個基點，將會寫下1995年以來最大的調升幅度。