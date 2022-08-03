航運市場2大瓶頸 馬士基看淡貨櫃需求量

全球貨櫃航運巨頭馬士基（Maersk）第二季財報表現強勁，因此上調全年財測，不過該企業於3日指出，由於消費者信心大減、供應鏈緊繃，預估今年貨櫃需求將會放緩。

馬士基於周二公布，第二季的營收達到217億美元，上季息稅折舊攤銷前獲利（EBITDA）來到103億美元，並預測今年的EBITDA可望達370億美元，高於先前預估的300億美元。

然而，儘管第二季的運能攀升，該公司周三指出，今年第二季船舶裝載的貨櫃量較去年同期減少了7.4%，由於通貨膨脹和能源價格上漲使全球經濟前景黯淡，馬士基預估貨櫃需求將會放緩，需求預期會介於-1%和1%之間。

馬士基在聲明中警告，隨著消費者需求減弱，零售商和製造商將貨櫃留在港口和倉庫中，導致庫存不停增加，致使歐洲市場的放緩速度更加明顯，俄烏戰爭以及中國的封鎖清零也會持續加劇港口壅塞問題。

過去幾季由於消費者需求強勁、全球港口壅塞，一步步推高了貨運價格，為物流業打造了優異的市場條件，因此獲利頻頻創高。馬士基指出，雖然運價近期略為走軟，不過仍處於歷史高位，塞港問題也意味著價格將會持續波動，物流市場供需面的堵塞和錯位使運費的前景增加了些許不確定性。

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