經濟數據佳、美企財報優 那指強彈2.59%

美國七月經濟數據表現強勁，加上PayPal等企業的財報優於預期，緩解了市場對於經濟衰退的疑慮，且投資人對中美關係的擔憂稍微緩解，美國股市3日止跌回升，道瓊工業指數勁揚416.33點，收在32,812.50點；標普500指數上漲63.98點至4,155.17點，達到六月以來的高點；那斯達克指數受到科技股提振，揚升319.4點或2.59%至，收在12,668.16點。

美國七月ISM非製造業指數回升，由於訂單強勁成長，且供應鏈瓶頸和價格壓力緩解，非製造業指數達到56.7，不僅終止了連三個月下滑的趨勢，也優於六月的55.3，讓市場一甩經濟衰退的陰霾，投資人逐漸重返科技股。

此外，Fed官員對於市場的評論也進一步提振市場情緒，聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）周三向媒體表示，「正如主席（鮑爾）所說，美國現在並未陷入衰退，由於上半年就業市場增長，因此很難說現在出現了衰退」。

石油輸出國組織（OPEC）與俄羅斯等組成的產油聯盟OPEC＋於3日會議決定九月將小幅增產10萬桶，一度激勵油價勁揚，不過由於美國的庫存報告顯示該國石油需求下滑，導致國際油價下跌，西德州原油下跌3.76美元，來到每桶90.66美元；布倫特原油期貨價格則下挫3.76美元，來到每桶96.78美元。

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