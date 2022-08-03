美史詩級妖股誕生! 上市兩周暴漲210倍

去年年初，美國掀起散戶投資熱潮，資金蜂擁遊戲驛站（GameStop），引發一場震驚全球的「史詩級軋空」。現在投資人大舉搶進中概股尚乘數科（AMTD Digital），自美國首次公開發行（IPO）以來股價大漲210倍，光周二（2日）單日漲幅就達126%。

尚乘數科為香港金融服務供應商尚乘集團（AMTD Idea）子公司，7月15日以每股7.8美元的價格在美IPO，之後股價爆發性上漲，一度漲至每股2,555美元，市值飆破4,000億美元，超越埃克森美孚和沃爾瑪，資金狂熱程度不亞於遊戲驛站、AMC，上市迄今僅約兩周的時間，股價就暴漲逾210倍。

根據最新資料，尚乘數科周二漲126%，收在1,679美元，本益比已來到1.3萬倍，市值則回落至3,100億美元。而持有尚乘數科逾90%股份的母公司尚乘集團股價也受惠，當天飆漲236%，以每股7美元作收。

尚乘數科和尚乘集團受到美國散戶追捧，現在在美國知名網路論壇Reddit上，這兩檔是討論最熱烈的股票之一。回顧去年散戶的熱門標的遊戲驛站和AMC，前者市值最顛峰達到330億元以上，比標普500一半的成分股還高，而後者則在半年時間內股價暴漲28倍，不過兩者之後都大幅走跌。

財聯社報導，當前市場質疑其營收是否能撐起龐大的市值，觀察尚乘數科2019至2021年財年獲利表現，收入分別為1455.4萬港元（約5,600萬台幣）、1.68億港元（約6.4億台幣）、1.96億港元（約7.6億台幣）；同期的年度淨利潤分別為2154.4萬港元（約8,300萬台幣）、1.58億港元（約6.1億台幣）、1.72億港元（約6.6億台幣）。雖然營收和利潤成長速度快，但仍難支撐其逾3000億美元的市值。

尚乘數科為尚乘集團旗下的數位金融公司，而尚乘集團最早由李嘉誠的長江實業與和記黃埔在2003年聯合成立，目前李氏家族不再參與營運管理，由香港商人蔡志堅為董事長，為香港規模最大的非銀行金融機構之一。

（ 中時新聞網 蔡宗倫）

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