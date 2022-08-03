投書華郵 裴洛西親曝堅持訪台原因

裴洛西的專機抵達松山機場的同時，華盛頓郵報(The Washington Post)也刊登了裴洛西的投書，提到為什麼要堅持率領國會代表團訪問台灣。

投書提到，大約在43年前， 美國國會以壓倒性多數通過《台灣關係法》，並獲得卡特總統的簽署，成為美國在亞太地區外交政策的最重要的基礎，該法是美國對民主台灣的承諾，之後成為與台灣發展成關鍵的經濟與外交夥伴關係的框架，也建立起根植於共同利益和價值觀：自決和自治、民主和自由、人性尊嚴和普世人權。

並且也宣誓美國支持台灣的防禦安全：「美國不同意任何非和平的方式，決定台灣的未來。……那是對西太平洋地區的和平與安全構成威脅，美國必然嚴重關切。」

今天，美國必須牢記這一誓言。我們必須支持台灣，這是一個有韌性的島嶼。台灣有不錯的治理模式：包括應對 covid-19 大流行，以及倡導環境保護和氣候行動方面。他們是和平、安全和經濟活力的領先者：具有令世界羨慕的企業家精神、創新文化和技術實力。

然而，令人不安的是，這個由一位女性總統蔡英文領導的，充滿活力、強大的民主政體，曾被自由之家評為世界上最自由的民主地區正受到威脅。

近年來北京與台灣的緊張局勢急劇加劇， 中共PRC在台灣防空識別區附近加強了轟炸機、戰鬥機和偵察機的巡邏，美國國防部也得出結論，中共可能攻打台灣。

中國大陸的網路攻擊也很頻繁，每天對台灣政府機構的網路攻擊可能多達數十次；同時，北京也在經濟上擠壓台灣的發展空間，向全球企業施壓。

美國國會代表團的這場訪問行程，就是美國的明確的聲明：美國與我們的民主夥伴台灣站在一起，捍衛自由。

我們的訪問行程，並不與長期奉行的一中國政策相抵觸，該政策以 1979 年《台灣關係法》、美中聯合公報和六項保證為指導。美國仍然堅持反對單方面企圖改變現狀。

裴洛西提到，此次出訪新加玻、馬來西亞、韓國和日本的亞洲行象徵更寬廣的太平洋旅程，聚焦在共同安全、經濟夥伴關係以及民主施政。「而訪團這項決定，是重申對台灣自由開放的支持，以及促進雙邊利益，此時兩國的團結比任何時候都重要。」

隨著俄羅斯發動預謀性的侵烏戰爭，數以萬計的無辜人民、兒童死於戰火，肯定的是，美國和其他盟國永遠不會向獨裁政權屈服。

早在4月時，裴洛西不畏戰火，率團挺進基輔會晤烏克蘭總統澤連斯基，並向烏國人民那捍衛民主、自由的精神致上無限敬佩。

「此趟前往台灣，我們兌現了民主承諾，即重申尊重台灣，以及所有民主國家的自由。」

（中時新聞網 徐沛琪 、 江飛宇）

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