美政壇鐵娘子裴洛西 多次槓上中國

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）執意訪台的消息激怒中國大陸，也對於美國白宮帶來外交難題。但從過往紀錄來看，這位美國政壇鐵娘子向來對於中國不假辭色，多次批評該國侵害人權。裴洛西已表明不會尋求續任議長，但將競選眾議員連任，打破外界對於她在期中選舉後將退休的傳言。



2020年獲民主黨提名領導眾院，裴洛西當時表示，這將是她擔任議長最後一屆任期。今年1月，裴洛西宣布將競選議員連任。



現年82歲的裴洛西對於自己是否有任何退休計畫保密到家。據媒體報導，她的丈夫保羅（Paul Pelosi）曾透露，連他也不知道裴洛西打算擔任議長多久時間。



美國加州民主黨眾議員希夫（Adam Schiff）近日率先表態，若裴洛西在期中選舉後退休，那他有意取代她在眾院的領導大位。希夫目前致力於鞏固加州基本盤並徵詢黨內意見，但尚未尋求背書。



裴洛西2007年首度擔任眾院議長，一直到2012年共和黨取得眾院多數席次為止。民主黨2018年重新控制眾院後，她再次擔任議長。她是美國史上唯一執掌眾院議事槌的女性，在總統繼位順序排名第二，僅次於副總統。



裴洛西的政治立場鮮明，對於中國的態度始終強硬，其中最著名事件發生於1991年。時任加州議員的裴洛西未獲官方允許訪問天安門廣場，並在現場展示一面黑色旗幟，上頭寫著「獻給為中國民主事業犧牲之烈士」。



此舉意在紀念1989年六四事件身亡的示威者，但卻觸碰北京敏感神經。中國外交部譴責表示，此事件是一場「有預謀的鬧劇」。但裴洛西仍持續為中國異議人士發聲，她在今年六四事件33週年之際發表聲明，再次抨擊共產黨迫害舉動。



2002年，裴洛西與時任中國國家副主席的胡錦濤會面。她試圖轉交四封信給他，呼籲中國釋放遭監禁的西藏抗議人士，但胡錦濤拒收信件。



其實早在1993年時，裴洛西便以北京涉嫌侵害人權為由，反對中國申辦奧運。2008年，她與其他議員同聲呼籲當時美國總統布希抵制北京奧運，但此意見未獲採納。