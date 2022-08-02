避險資金搶進日圓 一度強彈觸及130

美眾院議長裴洛西傳訪台引發地緣政治風險升溫，2日帶動避險資金搶進日圓，對美元匯價強升逾0.6％，創近兩個月新高。美元對日圓雖重貶，但不失其避險貨幣光環，對英鎊與歐元雙雙走升，美元指數從一個月低點反彈。

2日全球匯市避險風潮躍升主流，日圓尤其強勢，對美元盤中最高一度觸及130.40日圓，創6月初以來新高價。

事實上，日圓對美元已是連續五個交易日上漲，波段累計漲幅近4.5％，很可能寫下疫情爆發以來五個交易日期間最大漲幅紀錄。

美元雖對日圓走貶，但對歐元與英鎊均告上漲，對歐元上漲0.3％至1.0226美元，對英鎊升0.2％到1.2218美元，追蹤美元對6大對手貨幣表現的美元指數從近一個月低點反彈，報105.61，上漲0.1％。

資金除了搶進日圓與美元，同時也湧入美債避險，摜壓10年期美債殖利率滑落至2.516％，創4月以來最低。公債價格與殖利率呈反向連動。

盛寶資本市場策略師黃永輝（Redmond Wong）指出，「還是老樣子，日圓走勢還是看美國與日本公債殖利率的利差變化，日債殖利率因日銀的殖利率曲線控制政策基本上不太動，反觀美債殖利率短線則已下跌一大段。」

黃永輝還說，由於日本是能源進口國，近來能源價格下跌對日圓也是利多，而裴洛西訪台則吸引部份避險買盤搶進日圓。

上周數據顯示美國經濟已連續兩季萎縮，加深經濟衰退的疑慮，美債殖利率短線連連下跌，市場緊盯本周五的官方就業報告，藉以進一步評估美國經濟情勢。

盛寶銀行外匯策略主管哈迪（John Hardy）表示，「日圓短線已累積可觀的反彈動能，美國本周接下來即將出爐的經濟指標與美債殖利率的變化將是影響匯市的主要觀察重點。」