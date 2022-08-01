烏國穀物終於出港 全球通膨壓力鬆口氣

俄烏戰爭引發的全球糧食短缺危機終獲紓解，一艘載有烏克蘭穀物的船隻1日從烏國南部敖德薩港（Odessa）駛出，是俄國侵烏以來首見烏國穀物順利出口。糧價可望進一步走跌，緩和全球通膨壓力。

俄烏代表7月下旬於土耳其伊斯坦堡簽署糧食出口協議，在黑海建立安全通道，助俄烏開戰後遭封鎖的烏國穀物恢復輸出，約有1,800萬噸。據居中斡旋的官員透露，載有2.6萬噸烏克蘭玉米的穀物船，周一駛離黑海港市敖德薩。

該艘掛有西非國家獅子山國旗的散裝貨輪「拉佐尼號」（Razoni），預計2日抵達伊斯坦堡，經過一番檢查後，再駛往目的地黎巴嫩的黎波里（Tripoli）。

烏克蘭穀物恢復輸出，讓烏國農民及其開發中世界的買家燃起希望，但出口量還是遠不及戰前。美國農業部預測，2022～2023產季烏國出口3,060萬噸穀物和種子，不到前一產季的一半。

不過隨著烏國穀物陸續解封出口，全球糧價可望進一步走跌。事實上小麥、玉米等大宗商品價格持續滑落，有助緩和消費食品價格的漲勢，紓解全球通膨壓力。

聯合國農糧組織（FAO）指出，俄烏戰爭爆發後全球糧價被推高，3月較2月多漲了13％，但糧價此後開始回落，且6月價格比3月還低了3％，仍高於俄烏開戰前的水準。

大宗商品期貨市場價格也一再下滑，小麥期貨目前降至2月24日俄國入侵烏克蘭前的價位，玉米期貨價則跌到今年以來最低點。

但經濟學家警告，這場抗通膨之戰宣告勝利還言之過早。農產品市場波動依舊劇烈，俄烏戰爭尚無停火跡象，加上歐美地區遭逢異常高溫乾旱天候侵襲，諸多不利因素讓糧食供應再添混亂。

大宗商品價格近來回落，已開始反映在一些國家的消費者物價上，經濟學家預期通膨在未來幾個月應會進一步放緩。

以哥倫比亞為例，即便糧食通膨年增率還在歷史高點，但4月攀抵高峰後已見回跌。埃及6月糧價比前一個月便宜。