柴油價更高 通膨雪上加霜

能源成本近日節節攀升，不僅汽油價格狂飆，柴油價格甚至更高，全美均價每加侖高出逾1美元。隨著柴油價格升高，相關動力車輛運輸的各類產品價格也會攀升，而這可能進一步加劇通膨問題。

據美國汽車協會（AAA）數據顯示，7月31日全美汽油均價約4.22美元，柴油均價則高達5.291美元。柴油不僅是卡車燃料來源，更在國際運輸扮演重要角色，因為貨機與船隻都仰賴柴油與其相關油品提供動力。

柴油價格長期高於汽油，主因有三。首先，環境規範日趨嚴格，導致生產更潔淨柴油的成本攀高。其次，聯邦與各州政府針對柴油課徵稅收較高。最後則是柴油需求遠大於供應。

2006年，美國環保局（EPA）開始制定規則、大幅限制柴油燃料的硫含量。自2014年起，EPA規定所有在美生產與販售的柴油都必須是「超低硫柴油」（ULSD）。這些規則有助於保護環境卻提高煉油成本，對於柴油價格帶來上漲壓力。

為了降低燃料價格，美國總統拜登日前呼籲國會應暫停對於汽柴油課徵燃料稅。此制度自1993年實施以來從未改變，汽油與柴油聯邦燃料稅分別為每加侖18.3美分與24.3美分。燃料稅收主要用於資助與維持美國高速公路與大眾運輸系統等基建。

除了聯邦燃料稅外，各州針對這兩種燃料也有自己的附加稅，柴油平均高出7.55美分。理由在於使用柴油的貨車與巴士等大型車輛，比起一般車輛更可能惡化道路狀況。

柴油價格高漲，最根本原因是供不應求。在供應方面，柴油生產速度遠不如汽油。在美國一桶原油可煉製19～20加侖的汽油，卻只能生產11～12加侖的柴油。

在需求方面，柴油用途更為廣泛。它是各式車輛與設備的燃料，包括火車、工廠設備與發電機等。分析師表示，汽油為民眾車輛提供動力，柴油則是支撐美國經濟的支柱。