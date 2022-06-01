美通膨壓力不斷 經理人：明年估仍逾5％

通膨率居高不下，聯準會頻烙「鷹語」，俄烏戰事又陷入僵持，使市場對於經濟衰退的疑慮加深，法盛漢瑞斯全球股票基金經理人大衛．赫羅（David Herro）1日指出，美國經濟依然強健，並對未來市場提出三點看法：通膨將持續到明年、資金將轉進價值股、中概股具投資價值。

赫羅表示，聯準會在疫情後祭出非常激進的刺激措施，而美國經濟也在2020年夏天以及2021年看到巨大的復甦，聯準會直到現在才意識到這一點，撤出刺激政策的速度明顯太慢，在接下來的緊縮中需要更激進，投資人將看到持續的升息，同時伴隨貨幣寬鬆的終結。

赫羅指出，因疫情因素，導致全球各地解封的時間與進程都不相同，這使通膨的壓力不一致。導致通膨的周期性因素將緩慢消散，而結構性的部分則需要由貨幣政策去處理，至少到明年我們都還將看到物價高漲，明年通膨率預期仍將超過5％，但它最終會開始走低。短期可能會看到1.5％到2％的利率環境，但不至於到3％到4％這樣激進。

當通膨可能持續到明年，利率環境的改變將有利價值投資，進入到赫羅對未來市場的第二個關鍵看法。赫羅表示，在過去的10到11年間，價值投資一直未受青睞，這是由於在一個低利率或是負利率的市場環境下，投資人可以擁抱成長股，不需要太擔心估值或是公司的現金流。當現在從低折現率的環境下開始升息，人們會開始注意到公司的估值，資金可能從高估值卻還未實現盈利的公司，轉向已盈利且估值仍低的股票。

其中，赫羅尤其看好歐洲金融股，例如法國巴黎銀行、安聯、駿懋銀行（Lloyds Bank）等，淨值比都在1倍左右，但是他們的現金殖利率卻達到6％到10％，而且他們的ROE也將受惠於經濟增長與高利率環境。從中期到長期來看，歐洲低利率或負利率的情況，在高通膨的環境下是不可能持續的。歐洲將如同英美一般進入緊縮的貨幣政策，而且未來幾個月內就會發生。

在其他情況不變下，這將有利於歐洲金融類股，另外赫羅看好包括汽車股、醫療保健股的未來表現。

最後，堅守價值投資的赫羅，特別關注近期承受毀滅性下跌的中概股，他認為，針對監管環境、經濟環境、或是下市風險等等的恐懼導致投資人從市場抽身。對中概股價格的評估方式雖然需要調整，但仍存在優質的公司，例如阿里巴巴、騰訊或是唯品會，由於市場的恐慌，目前這些公司都很便宜。

對於有耐性的長期投資者來說，這是一個獲得長期回報的好機會。 市場波動加劇，但赫羅認為短期的股價波動未能反映企業的長期價值與經營品質。未來仍將著重基本面選股，而非受短期、 受市場情緒牽引。同時，波動不一定等同風險，波動也可以被用於將資產配置優化，比如說以更低價格持有好公司，現在有 不少企業的內涵價值僅股價的一半，價位極具吸引力。

法盛資產管理台灣總代理中國信託投信指出，法盛漢瑞斯全球股票基金經理人大衛．赫羅（David Herro），為2006、2016年晨星年度國際股票基金最佳經理人，並獲選2000-2009年晨星十年度國際股票基金最佳經理人，堅守價值投資原則，曾穩渡亞洲金融風暴、全球金融海嘯等市場風浪。

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