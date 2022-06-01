俄油遭砍90％後 歐盟再丟核彈級制裁

歐盟宣布，今年底前將切斷90%的俄羅斯石油輸入歐盟，此舉為俄國入侵烏克蘭3個月以來，歐盟祭出最嚴厲制裁。美媒報導，歐盟還有更致命的手段在後頭，就是禁止旗下保險業者為載運俄羅斯石油的船隻提供保險，等同全面扼殺俄國進入國際原油市場。

華爾街日報報導，保險禁令是歐盟對俄油最新制裁的另一重大環節，因為很少有船公司願意用沒買保險的油輪運油。據了 解，保險制裁細節未來幾天內敲定，將比原先預期更為嚴厲。

與保險公司有關的禁令將涵蓋世上任何載運俄羅斯石油的油輪，此一制裁使俄國向亞洲銷售石油更加艱難，恐推升油價再度走高。目前歐洲的保險業者為全球大部分石油貿易提供相關保險。

目前在能源運輸市場，船東和貿易商通常投保兩種保險，以防止漏油和其他危險造成的潛在損失。一種是船體和機械險，通常在倫敦的保險組織勞合社購買；另一種是涵蓋第三方責任的碰撞險，國際船東保賠協會在挪威、英國、歐盟等地都有分會，為全球約95%的油輪提供此類保險，該組織表示，如果歐盟發布禁令，他們將停止承保載運俄油的油輪。

報導指出，10年前，保險禁令很大程度上阻止伊朗石油出口，成為西方國家迫使伊朗重回核協議談判桌的一大籌碼，可見其威力之強大。

不少石油交易員和船東都表示，拒絕承保運載莫斯科石油的油輪，或許是歐盟能重創俄羅斯經濟的最恐怖金融武器之一。 當前，西方國家積極切斷俄羅斯金脈，除了避免用於對烏克蘭戰事，也斷供俄國經濟運轉所需資金。

（中時新聞網 吳美觀）

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