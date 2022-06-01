華爾街集體示警：通膨解決前 反彈都是夢

美股走過震盪5月，近日演出一場精采的反彈秀，但華爾街卻出現集體潑冷水的現象。當市場逐步消化利空消息後，美股就有救了？華爾街卻有許多策略師不這麼認為，如果美國通膨持續維持在近40年高點，那麼美股出現任何反彈可能都只是黃粱一夢，因為通膨這顆燙手山芋，對美國經濟與企業而言仍是最亟需解決的病灶。

根據《華爾街見聞》報導，標普500指數在結束近20年來最長的單周跌幅後，5月收官日表現疲弱，包括摩根士丹利、美國銀行以及奧本海默等銀行及投資機構分析師，一致認為美股未來還會跌更多。

著名的美股空頭、摩根士丹利分析師Mike Wilson在報告中寫道，近期反彈來自於股票超賣，這與美聯儲或將在9月暫停升息的預期有關。

他認為目前企業的盈利預期仍然偏高，因此預計到8月中旬二季度財報季結束時，標普500指數將跌至近3,400點，這意味著該指數較周五收盤價還將下跌18%。

券商BTIG首席市場技術分析師Jonathan Krinsky同樣指出，標普500指數或將下跌至3,400點至3,500點區間，他在報告中表示這“可能出現在夏末或初秋”。而在此之前，股票將在3,800點和4,250點之間橫跳。

獨立投資研究機構CFRA Research首席投資策略師Sam Stovall指出，標普500指數反彈之所以不被看好，是因為其12個月遠期預期市盈率為16.8％，創下2020年4月以來的最低水平，比近20年的平均值還要低1.1個百分點。

Stovall在報告中寫道：市場為短期反彈做好了準備，但我們仍然對這次反彈的續行性抱持懷疑態度。在5月的市場低點時，標普500指數中有17.2%成分股的遠期本益比僅為個位數。

同時奧本海默技術分析主管Ari Wald也提及，標普500指數可能「更接近底部而不是頂部」，因為相關市場底部指標已接近臨界值，比如標普500指數在5月20日的盤中交易時，從峰值到谷底的跌幅達到21%。

Wald表示：預計低迷行情仍將持續數月，在基礎被建立之前，短期反彈仍將面臨拋售。