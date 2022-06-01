拜登晤鮑爾接受貨幣緊縮 葉倫坦承曾誤判

美國總統拜登當地時間周二（5/31）與美國聯準會主席鮑爾以及美國財長葉倫會晤，討論通貨膨脹問題。拜登強調Fed將使用其政策工具應對物價高漲問題，並表示不會干預Fed的獨立性。

現為財政部長的前聯準會主席葉倫會後則承認，她曾誤判美國的通膨前景，油價目前仍然很高，不能排除進一步的通膨沖擊。

這是半年來拜登首次和鮑爾面對面會晤，拜登表示會尊重聯準會在收緊貨幣政策時的獨立性，他表示計劃是解決通膨問題從一個簡單的主張，開始即尊重聯準會的獨立性，並表示自己已經並且將繼續這樣做。

拜登表示，他作為總統的職責是給他們完成工作所需的空間，不會干涉他們至關重要的工作，同時還暗示如果聯準會不能解決通貨膨脹，也不是他的錯。

華爾街見聞指出，值得一提的是，有分析指出，美國總統通常不會在中期選舉時支持聯準會升息，因為中期選舉將於11月舉行，這將決定國會的控制權。拜登接受了貨幣緊縮政策，這說明物價上漲對白宮和民主黨人而言無論在經濟還是政治上已經成為嚴重威脅。

不過在和鮑爾會面前一天，拜登曾表示美聯準會肩負控制通脹的主要責任，他指出前任曾貶低過聯準會，過去一些總統試圖在通膨高企的時期不恰當地影響聯準會的決策。

此外，葉倫在會後坦承，她在2021年預測通貨膨脹的前景時做出了錯誤的判斷，沒有完全理解當時的形勢，一些意料之外的衝擊使形勢惡化。

她表示，核心通膨率下降鼓舞人心，但油價仍然很高，不能排除進一步的通膨沖擊。通貨膨脹是拜登最擔心的問題，拜登贊同聯準會將遏制通膨作為首要任務，堅信聯準會的獨立性。此外，拜登政府希望能維持就業增長，但葉倫預計就業人口無法維持新冠肺炎疫情爆發以來的增長勢頭。

（工商時報 數位編輯）