美股震盪5月收官 道瓊跌222點

5月最後一個交易日，美股三大指數震盪收黑，道瓊指數終結連六漲。道瓊、標普5月累計微幅上漲0.04％、0.01％，三大指數中僅那指走跌，連續兩個月下跌逾2％，但跌幅自4月的13％大幅收斂。

道瓊指數跌222.84點或0.67％，收32,990.12點。那斯達克指數跌49.74點或0.41％，以12,081.39點作收。標普500指數跌26.09點或0.63％，收在4,132.15點。費城半導體指數跌16.67點或0.53％，收在3,098.69點。

華爾街大空頭、摩根士丹利 （大摩） 首席美股策略師Michael Wilson表示，市場預期歐美停滯性的高通膨困境恐將延續，因此美國股市即便在熊市的反彈過程中，仍然有許多投資人逢高賣出獲利了結。此外，當美股走勢漲幅越多，聯準會也將更趨鷹派

歐盟針對禁運俄羅斯石油達成年底前完成中斷90％進口量共識後，國際油價盤中走高，布蘭特原油為近兩個月來首度上漲至122元以上價位。

個股表現

大型科技股表現，蘋果跌0.53％、谷歌漲1.10％、微軟跌0.50％、Meta（臉書母公司）跌0.76％、亞馬遜漲4.40％、網飛漲1.15％。

晶片股方面，德儀跌0.68％、博通跌0.54％、英特爾跌0.29％、輝達跌0.74％、高通漲2.48％、艾司摩爾跌1.22％、美光漲0.71％、超微跌0.39％。

台股主要ADR表現，台積電漲1.63％、聯電漲0.46％、日月光漲0.99％、中華電信漲0.68％。

中概股方面，阿里巴巴漲2.83％、百度漲0.91％、愛奇藝漲3.02％、京東漲4.55％、網易跌0.26％。

銀行股方面，摩根大通漲0.73％、高盛證券漲0.08％、美國銀行漲0.49％、富國銀行跌0.26％。

汽車股方面，福特汽車漲0.37％、通用汽車漲0.29％、特斯拉跌0.18％。

生技股方面，嬌生跌0.86％、默沙東跌1.13％、輝瑞跌1.61％。

石油股方面，雪佛龍跌2.03％、艾克森美孚跌1.63％。

觀光旅遊概念股方面，西南航空漲0.13％、達美航空跌1.28％、聯合航空跌1.61％、美國航空跌1.43％；挪威郵輪跌1.17％、嘉年華跌0.64％、皇家加勒比郵輪跌0.21％；Airbnb跌0.31％、Booking Holdings跌0.99％。

其他類股表現，沃爾瑪漲0.12％、開拓重工跌0.59％、3M漲0.86％、可口可樂跌2.01％、家得寶跌1.85％、迪士尼漲1.02％、NIKE漲2.47％、麥當勞漲0.13％。

國際油價

美國西德州中級原油（WTI）期貨跌40美元，來到每桶114.67美元。

倫敦布蘭特原油期貨漲1.17美元，來到每桶122.84美元。

歐洲股市

倫敦FTSE 100指數漲7.6點或0.1%，以7,607.66點作收。法蘭克福DAX 30指數跌187.63點或1.29%，收在14,388.35點。巴黎CAC 40指數跌93.59點或1.43%，收6,468.8點。泛歐指數SOTXX 600跌3.22點或0.72%，收443.35點。