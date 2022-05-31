激進投資人佩茲 加入聯合利華董事會

消費用品巨擘聯合利華（Unilever）5月31日宣布，激進投資人佩茲（Nelson Peltz）將加入董事會，佩茲旗下Trian基金管理公司持有聯合利華1.5％的股權，成為第五大股東。市場預期佩茲可望提振聯合利華成長，激勵股價大漲。



聯合利華股價31日盤中勁升6.6％，報3,726便士。2022年迄今股價累計下跌6.8％。



Trian砸下16億美元，取得聯合利華3,740萬股普通股。根據FactSet數據，Trian成為聯合利華第五大股東。佩茲稱聯合利華擁有「龐大潛能」，並表示將與該公司密切合作。



聯合利華宣布，佩茲將加入董事會成為非執行董事，並擔任薪酬委員會成員，預計7月20日生效。



聯合利華董事長安德森（Nils Andersen）表示，公司與佩茲進行「廣泛和建設性的談話」，相信佩茲在消費者商品領域的經驗，將為聯合利華帶來價值。佩茲曾擔任寶僑（P＆G）、卡夫亨氏（Kraft Heinz）和奧利奧餅乾製造商億滋國際（Mondelez International）董事。



投資人將佩茲加入董事會和入股視為利多。RBC分析師瓊斯（James Edwardes Jones）表示，希望佩茲能刺激聯合利華做出正面改變，從文化、薪酬，到組織結構，一如他為寶僑帶來的影響。



聯合利華承諾改善現有品牌業務，精簡人事和重整營運，同時將重心移至高成長的產品類別。



聯合利華近幾季一直苦於提振銷售成長，疫情期間的表現也較同業遜色，創新產品近來也不多見。自執行長喬安路（Alan Jope）2019年上任以來，聯合利華股價便落後於寶僑、雀巢和萊雅等對手。



此外，聯合利華年初打算收購葛蘭素史克（GSK）的消費保健業務，也遭到投資人強烈反對。