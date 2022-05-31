通膨+車禍激增 美車險保費大漲

鑒於通膨壓力增加與交通事故激增，美國保險公司近來相繼調高車險保費，有些地區漲幅甚至還高達兩成。不過有些州政府卻遲遲不願批准業者調漲保費的要求。



由於疫情緩和，民眾出遊增加，導致交通意外從疫情低點反彈，去年死於車禍人數更激增至16年新高。加上修理技工人手不足與零件供應延遲等問題，使得保險公司面臨的財政壓力日益增加。



Allstate保險公司執行長威爾森（Tom Wilson）指出，維修與零件替代成本的攀升，迫使公司除了降低內部開支，車險保費勢必也要重新進行調整。



該公司今年首季將28州汽車保費平均提高9.3％，然而基於通膨壓力持續升高，Allstate到年底還會持續調高費率。該公司上季汽車與家庭部門的核保收益遽減83％到2.8億美元。



富國證券分析師葛林史班（Elyse Greenspan）表示，從去年中到今年5月初，由於保險公司相繼調高車險保費，使得個人汽車保費總額已增加大約61％，儘管如此卻依然不足抵銷虧損增加的趨勢。



標普全球市場財智（S&P Global Market Intelligence）公司的統計顯示，截至3月，各州汽車保費的漲幅從7％到20％不等，另外價格比較網站Zebra的數據也指出，去年美國汽車保費平均為1,529美元。



不過到目前為止，美國人口數目最多的州-加州，尚未批准任何最近保險公司提出的車險保費增加申請。當局遲遲不願放行的原因，在於這些保險公司在疫情期間所提的調降保費方案普遍不足。在2020年疫情爆發初期，這些方案只為消費者省下約140億美元。然而當時民眾駕駛的次數銳減，保險業者卻因此享有優渥的獲利。