拒用盧布交易 丹麥、荷蘭遭俄國「斷氣」

繼波蘭、保加利亞、芬蘭之後，俄羅斯同樣以丹麥和荷蘭拒用盧布支付為由，停止供氣給這兩個歐洲國家。



歐洲國家為應付此危機，爭相尋找俄氣的替代能源，全球恐在入冬後面臨能源短缺危機，亞洲貧窮經濟體首當其衝。



丹麥能源巨頭沃旭能源（Orsted）及荷蘭天然氣交易商GasTerra周一就雙雙警告，因拒絕用俄國盧布交易，最快周二（31日）會被俄國「斷氣」停止天然氣供應。



沃旭能源聲明指出，按照與國營俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）簽的合約，沒有以盧布支付的義務，會繼續用歐元付款，直到5月31日為止。



該公司另提到，針對Gazprom隨時停止供氣已有準備，在丹麥與德國的儲氣設施補充到滿載。



荷蘭天然氣交易商GasTerra也拒絕以盧布付款，Gazprom正式宣布周二開始停止供氣，這意味即日起到10月初，約20億立方公尺已簽約的天然氣不會交付。GasTerra表示，會從其他供應源購買天然氣因應。



歐洲經濟智庫布魯蓋爾（Bruegel）指出，俄國天然氣占丹麥總能源消耗量的4％，在荷蘭能源消耗量的占比約2％。



自俄烏開戰後，歐盟國家試著降低對俄羅斯能源的依賴，競相搶買液化天然氣（LNG）替代。LNG的好處是能靠油輪載運，無須經由管線運輸，而且相較煤炭或石油，LNG是更乾淨的燃料。



照能源諮詢機構Rystad Energy分析，若今年年底前，歐盟將俄國天然氣消耗量削減三分之二，全球LNG的需求量會超出供應量2,600萬噸。



然Rystad Energy報告指出，歐洲近幾個月來大肆搶購，破壞了全球LNG市場的穩定。根據倫敦獨立商品情報服務公司（ICIS），連同英國在內，2月到4月歐洲進口2,820萬噸LNG，年增29％，法國和西班牙是最主要買家。