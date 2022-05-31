4月全球煉油量 近一年最低

去年以來全球經濟復甦使汽柴油需求暴增，但各國煉油廠卻因種種因素難以提升產能。今年4月全球煉油量僅每日7,800萬桶，創下去年5月以來最低紀錄。



國際能源總署（IEA）統計，疫情爆發前全球煉油量平均值約在每日8,210萬桶，去年受到疫情影響減少每日73萬桶，是30年來首度下滑，至今尚未恢復疫情前水平。



在煉油產能偏低的情況下，全球燃料油庫存至今已連續七季下滑，導致今年以來美國燃料油期貨價暴漲71％，超越原油期貨價的51％漲幅。



能源顧問公司Peninsula Energy主管朗達斯（Ravi Ramdas）表示：「當年疫情爆發時大家認為油市需求萎縮的情況不會持續太久，但許多煉油廠卻永久減產。」



以全球最大煉油國美國為例，獨立分析師桑基（Paul Sankey）認為美國煉油產能面臨「結構性短缺」，一方面是因為疫情爆發初期許多業者虧損被迫關廠，另一方面是美國對俄羅斯實施石油禁運害國內煉油廠原料不足。



今年2月美國煉油量約在每日1,790萬桶，比疫情前少了將近1百萬桶。但美國煉油產能利用率目前高達92％，已是2017年以來同期最高紀錄。美國煉油業者Valero商務長席夢思（Gary Simmons）表示：「煉油產能利用率很難再提升。我們的產能利用率已達93％，一般來說無法維持太久。」



全球前三大煉油國還包括俄羅斯及中國，但煉油量也偏低。路透估計西方制裁導致俄羅斯煉油產能有30％閒置。摩根大通也估計俄羅斯煉油產能因此流失每日150萬桶，其中130萬桶恐怕要到年底才會恢復。



中國因為今年初疫情惡化造成煉油廠停工，再加上政府減碳政策限制煉油活動，導致煉油量在4月降至每日1,310萬桶，低於去年平均值1,420萬桶。



其他國家煉油量也不見提升，使全球燃料油供不應求的問題更加嚴重。日本最大煉油業者Eneos表示，疫情期間關閉的煉油廠沒有重啟的打算。奈及利亞原定今年底前啟用產能每日65萬桶的新煉油廠，但計畫延宕至明年底。