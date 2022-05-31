歐盟同意切斷90％俄油進口量 年底前完成

歐洲聯盟（EU）30日在比利時布魯塞爾舉行峰會，討論對俄羅斯第6輪制裁，歐盟27成員國已同意對俄羅斯石油實施禁運令，將在今年底以前切斷俄羅斯石油進口量的90％，此為俄烏戰爭以來歐盟祭出最嚴厲的制裁手段。此外，俄羅斯最大銀行「聯邦儲蓄銀行」（Sberbank）也將被環球銀行金融電信協會（SWIFT）排除在外。

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）推特發文指出，歐洲聯盟領袖今天支持禁止逾2/3俄羅斯石油進口的命令，將立即切斷75％俄羅斯石油的進口量，削減用於戰爭所需財源，施以最大壓力以終結俄烏戰爭。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）於推特表示，歐盟通過將在今年年底前切斷俄羅斯石油進口量的90％，此為俄烏戰爭以來歐盟祭出最嚴厲的制裁手段。

此外，歐盟27國領袖亦同意將俄羅斯最大銀行「聯邦儲蓄銀行」（Sberbank）排除在SWIFT體系之外，新增3家俄羅斯國家廣播電視公司。

米歇爾同時表示，歐盟27國領袖也同意將俄羅斯最大銀行「聯邦儲蓄銀行」（Sberbank）排除在環球銀行金融電信協會（SWIFT）體系之外，並對3家俄羅斯國家廣播電視公司實施禁令，制裁目標並鎖定在俄烏戰爭中犯下戰爭罪的個人。