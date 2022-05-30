美元指數走跌 5月恐收黑

由於市場預期美國升息步調將放緩，美元指數從20年高檔回落，周一續貶0.2％，創逾1個月新低，同時很可能寫下5個月來月線首度收黑；亞幣周一則普遍勁升，其中韓元對美元大漲逾1％。

追蹤美元對6大對手貨幣表現的美元指數5月稍早曾飆至105.01，創20年新高，但近來連連下跌，周一最低下探101.44，改寫逾1個月最低，跌幅逾0.2％。

美元指數5月迄今總共大跌1.5％，很可能寫下5個月來月線首度收黑，不過今年以來美元指數仍大漲約6％。

美國股市與債市周一逢陣亡將士紀念日休市，市場交投相對清淡。

美元對歐元最低跌至1.0764美元，跌幅逾0.2％，續創5周最低；美元對英鎊小跌0.1％，至1.2650美元；美元對日圓先貶後升，歐洲匯市早盤彈升至127.34日圓，上漲0.2％。

亞幣普遍強升，澳元上漲0.4％至0.7189美元，紐幣升值0.3％，來到0.6556美元，韓元更是勁揚逾1％，報1,238.82兌1美元。 此外，新台幣、新加坡元、馬幣、泰銖與印尼盾皆強彈至好幾周來高點。

澳洲聯邦銀行國際經濟部門主管卡普索（Joe Capurso）表示，「美元本周進一步看跌，要不是大陸封城，全球經濟展望會比較亮麗，而美元則會走貶。」

儘管大多數分析師還不認為美元多頭行情已到頭，但市場對於聯準會（Fed）的升息預期確實出現降溫，導致美元盤勢翻轉。

國民西敏集團全球交易策略部門主管布瑞格斯（John Briggs）指出，「Fed不再呼籲大幅緊縮貨幣政策，造成市場升息預期開始觸頂。」

美國上周五公布經濟指標顯示美國消費者支出漲幅大於預期，而且通膨漲勢趨緩。分析師表示，這些正面的指標，加上市場對於Fed後續升息步調看法轉趨保守，摜壓美元走貶。

三菱日聯銀行發布研究報告指出，美國消費者接下來的動態，以及中國經濟的表現，將決定市場風險偏好，同時也牽動美元走勢。