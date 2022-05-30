制裁普丁爆後遺症 歐盟重要成員驚吐真話

俄羅斯入侵烏克蘭引發西方國家發動制裁，然而歐盟近日卻無法針對全面禁運俄羅斯原油達成一致態度，德國經濟部長Robert Habeck就坦言，歐盟的團結已經開始崩潰。

路透社報導，歐盟這兩天將舉行領袖高峰會，預計成員們都將繼續支持烏克蘭並提供相關協助，但在制裁俄羅斯的議題上成員國的態度並不一致，尤其是針對俄羅斯的第六波制裁包括全面禁運俄油，這項條件無法讓匈牙利、捷克及斯洛伐克等國接受。

成員國意見分歧的狀況讓Robert Habeck感嘆，「當俄羅斯攻擊烏克蘭後，我們看到歐洲團結起來時會發生什麼事。因此，為了即將登場的高峰會，希望能繼續團結，但它已經開始崩潰。」

歐盟成員國不僅無法在禁運俄羅斯原油議題上達成共識，是否一致同意將俄羅斯最大銀行機構Sberbank踢出SWIFT全球銀行支付系統也是未知數，此外，成員國對於是否禁止俄羅斯廣播公司進入歐盟，並制裁更多俄羅斯富豪的資產等議題也未能擁有一致意見。

至於歐盟給予烏克蘭的協助，成員國傾向給予97億美元的政治支持，其中一項是支付約2個月的薪資幫助烏克蘭政府持續運作，但這必須先經由歐盟執委會決議。

（中時新聞網 郭宜欣）

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