手中至寶遭嫌棄 一代傳奇嗆巴菲特:你老了

「股神」巴菲特（Warren Buffett）和戰友孟格（Charles Munger）厭惡比特幣已非新鮮事，日前股東會上再度砲轟比特幣不是生產性資產，毫無內在價值。而這番言論則引來比特幣忠實擁護者、傳奇投資人米勒（Bill Miller）狠酸，「他們老了，不習慣新事物，不是那種能夠接受新技術或不同做事方式的人」。

近日一場投資客訪談節目中，米勒被問及是否認為巴菲特和孟格存在偏見和盲點，使他們難以理解比特幣。他認為，大家都有這樣的盲點，這也導致錯誤很容易發生，「但能確定的一點是，他們老了，不習慣新事物，不是那種能夠接受新技術、不同做事方式的人」。

現年91歲的巴菲特先前在股東會上再度開砲，批評比特幣不是生產性資產，沒有實質用處和內在價值，更直言「就算25美元能買到比特幣，我也不會買」。

米勒表示，「他（巴菲特）說比特幣不是生產性資產，因此無法對其進行估值。若你認為生產性資產是唯一能估值的東西，那麼沒有人會讓你買它，是吧？所以忽略它」。米勒又補充，「投資的目的不是擁有生產性資產，而是賺錢」。

比特幣在米勒的個人投資組合占比一半以上，對於比特幣近幾個月的跌勢，米勒絲毫不擔心，認為比特幣是項抵禦金融災難的保險。

米勒是Legg Mason Capital Management前投資長兼董事長，連續15年跑贏標普500指數的績效，至今仍無人能打破紀錄。曾在2008年金融危機猛烈的拋售潮險些破產，最終憑藉亞馬遜和早期對比特幣的投資，一舉重回億萬富翁。

（中時新聞網 蔡宗倫）

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