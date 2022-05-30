軟銀不敢再借錢？外界猜與「這事」有關

根據日媒報導，日本軟體銀行在3月底為止的上個財年中，向全球主要往來金融機構融資總額大幅減少，其中日本瑞穗（Mizuho Financial Group）減貸4.5%。外界紛紛臆測，是否與軟銀上個財年大虧1.7兆日圓有關。

軟銀業務範圍很廣，涵蓋通訊網路、電子商務還有科技服務等。不過，還有眼光獨到，投資全球高科技新創公司的願景基金。據悉，軟銀不僅向瑞穗減少借貸金額，同時，向美系金融集團也是減少好幾千億日圓，例如向摩根大通少借23%，高盛更是大減39%。

軟銀獲利大起大落，就在更早的2020財年，靠著手頭有不少全球新創公司的股票，軟銀一度創新高狂賺約5兆日圓。好景不常下，2021財年，軟銀旗下著名的願景基金投資失利，大虧2.64兆日圓並寫下有史以來最高。同時，軟銀整個集團也虧損1.7兆日圓。

6月24日軟銀將舉行既定全球股東會，年薪固定領取約1億日圓，同時也是創辦人兼執行長的孫正義，勢必少不了來自股東砲火猛攻，責問為何上個財年大虧，以及未來的投資策略等尖銳性問題。至於業績不好，軟銀財務長的薪資也是大減約4成，但還是有驚人的2.93億日圓。（時報資訊 柳繼剛）