塔塔節儉式創新 造就印度電動車王國

相對於歐美車廠砸重金在電動車最新技術與設備，印度塔塔集團卻將當地節儉式創新（jugaad）傳統發揮到淋漓盡致，透過最低成本與技術生產出價格平易近人的Nexon電動車，這也使它在短時間晉升成為印度電動車市場的霸主。

當塔塔在當地工廠進行第一輛Nexon電動車生產時，沒有先進的生產線、多數都是人為操作。如此克難作法也讓塔塔一天只能生產八輛電動車。不過在Nexon電動車推出後，由於大受市場歡迎，在需求激增下，它後來又在附近廠房增加人手，目前每日產能已經超過1百輛。

然而塔塔的作法，其實就是把當地Jugaad的傳統發揮到極點，因此它能大幅壓低成本、並將之反映在汽車售價上。Jugaad意指「節儉式的創新」，也就是想辦法用最少的花費與變通方法達成目的，這樣模式也讓它與全球主要汽車大廠形成明顯對比，後者多挹注數十億美元在電動車的技術與設備。

雖然不可諱言的是，塔塔的成功有部分須歸功於政府提供補助與對進口電動車徵收高關稅。

塔塔當時為了進軍這個未知領域，清楚知道必須選擇平價路線，讓當地民眾有能力購買。因此它決定捨棄建造昂貴的電動車工廠或組裝線，改而選擇現有的成功車款進行改裝，並且裝置較便宜的電池組。

此舉也讓Nexon電動車價格能降到大約1.9萬美元，雖然就當地物價而言，不見得很便宜，但至少中產階級有能力購買，而且與Nexon最豪華的汽油車售價相比，也沒有貴出太多。

目前塔塔的Nexon電動車已高占當地電動車銷售的九成，這也使得該集團決定加速對該市場的布局。它曾在去年6月公布一項極具野心的電動車計畫，預定在2026年推出十款新車，並且還將建造電動車專用平台。看好塔塔電動車的發展前景，美國私募股權公司TPG還決定投資10億美元在該集團的電動車業務。