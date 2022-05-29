汽油、食品雙漲 美國人荷包失血

5月30日美國陣亡將士紀念日是春季連假出遊旺季，但今年美國人荷包大失血，無論是全家人駕車出遊或後院烤肉費用都比去年同期高出一到兩成，因為汽油及食品價格全面上漲。

追蹤全美零售通路銷售數據的市調機構IRI表示，今年為了5月底連假而提早採買的美國人完全沒有省到錢，因為從漢堡肉到芥末醬等烤肉必備食材全面漲價。

IRI資料顯示5月15日為止四周內，牛絞肉價格較去年同期上漲15％，家禽類以外的冷凍肉品也較去年同期上漲16％，其中冷凍香腸價格年增24％，熱狗價格也年增15％。

不只主角肉類漲價，就連配料也漲價。上述四周期間袋裝漢堡及熱狗堡麵包價格年增11％，新鮮生菜價格年增14％，新鮮番茄漲價5％，番茄醬漲價16％，芥末醬漲價10％，碳酸飲料也漲價14％。

美國消費者如今看到價錢已不再驚嚇只剩嘆息，因年初以來物價已持續攀升。美國勞工統計局資料顯示今年4月食品價格年增9％，其中生鮮價格年增11％，原因除了主要產區天候惡劣影響收成之外，烏俄戰爭也阻礙小麥及其他穀物供應。

自從2月底俄烏戰爭開打以來，美國汽油價格已上漲30％，近日衝上每加侖4.60美元的歷史高點，較去年陣亡將士紀念日的價格高出50％。

IRI鮮食專家帕克（Jonna Parker）認為，往年美國人提前為5月底連假採購用品大多能撿到便宜，但今年反而是晚鳥優惠較多，因為許多零售商為了在最後關頭衝高來客量，不惜提供折扣促銷烤肉用品。

話雖如此，各項價格和去年同期相比還是偏貴。帕克表示：「我猜今年陣亡將士紀念日當天的各項價格還是會比去年同日高出5％至10％。」他建議消費者留意優惠訊息，並盡量選購店家自有品牌商品。