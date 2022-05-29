美天然氣價格 衝14年新高

天然氣飆漲是推升美國通膨的元凶之一，進入夏天開空調旺季之前，天然氣價格就衝上14年高點，一旦夏季熱浪來襲，天然氣價格料進一步攀高。

美國天然氣價格在25日飆破每百萬英熱單位9美元，最高觸及9.399美元，為2008年以來首見創新高紀錄。2022年以來天然氣價格上漲超過138％，增添家庭預算和製造成本的壓力。

5月27日收盤，紐約天然氣7月期貨下滑逾2％，報8.708美元。

天然氣價格飆不停，是美國通膨的主要推手之一。除了冷暖氣之外，電力、化肥、塑膠、水泥、鋼鐵、玻璃的生產成本，也跟著天然氣價格加劇。

企業獲利被壓縮，故而透過漲價手段將成本壓力轉嫁給消費者，物價高漲迫使聯準會升息來對抗通膨。

燃料交易員和分析師表示，如果炎熱天候到來，過冬用的天然氣尚未儲備充分，空調使用率大增，天然氣價格還會進一步攀漲。

美國能源資訊局（EIA）26日公布，天然氣庫存量比五年平均值低了15％以上。儲量未達正常水位，導致天然氣庫存赤字擴大。

美國天然氣庫存水位下降，主要是歐洲買家亟需液化天然氣（LNG）來取代俄國天然氣，另外美國鑽油業者不受油價創高誘惑，對擴產興趣缺缺。

在此同時，美國阿帕拉契（Appalachia）煤價觸及歷史新高，美西乾旱致使水力發電量銳減之下，燃氣發電的需求大增。

另外根據天氣預報，反聖嬰現象會讓今夏酷熱，美南即便氣溫未飆高，也會因溼度異常必須頻開空調。

能源諮詢公司Baker ＆ O’Brien Inc分析師巴亞茲托格魯（Kent Bayazitoglu）表示：「天然氣價格幾乎沒有天花板。盡量不開車，比減少天然氣消耗要容易得多。」

當其他類股挫跌，天然氣股卻逆勢飆漲。美國最大天然氣生產商EQT Corp.，股價在過去三個月勁漲逾一倍，同時間標普500指數跌幅超過7％。自2月底俄羅斯入侵烏克蘭後，德州油氣生產商Comstock Resources Inc.股價漲了一倍以上。