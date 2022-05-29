德副總理：G7應帶領全球停用煤炭發電

德國副總理哈貝克(Robert Habeck)周四表示，鑑於煤炭是一種極為高污染的化石燃料，全球7大工業國有責任帶頭停用。煤炭是人類最早使用的化石燃料，而且相當便宜，這也使得全球溫室氣體排放量的五分之一都自燃煤。

美聯社報導，G7國家分別是：美國、加拿大、英國、法國、德國、義大利、日本，今年的會議由德國主辦，其主要議題是能源轉型，如何從化石燃料向可再生能源轉變。

德國副總埋哈貝克同時也身兼能源和氣候部長，他表示G7集團國應發揮國際的帶頭作用，推動停止使用煤炭發電，以及運輸系統的脫碳。

事實上，7國集團成員英國、法國和義大利，已設定在未來幾年結束燃煤發電；德國和加拿大的目標是2030年。日本沒有訂出明確時間，而拜登政府設定的目標是2035年。設定一個大家都同意的最後期限，比較具有帶頭示範作用，可以對其他主要污染國造成足夠的壓力。

去年聯合國氣候峰會(格拉斯哥會議)最終就沒有達成具體的燃煤落日時間，各國僅承諾「逐步減少燃煤」，而不是「淘汰燃煤」。

哈貝克希望，這個問題可以於下個月的德國埃爾毛(Ellmau)7國領袖峰會再進行討論，達成共識後，於20工業國集團(G20)會議中請其他新興經濟做出承諾。因為G20許多是發展中國中，比如中國大陸、印度和印尼仍然嚴重依賴煤炭。

對發展中國家來說，他們希望能源轉型的過程中，能夠從富裕國家獲得資金，以應對氣候變化造成的損失和損害，但是富裕國家大多拒絕了這個想法。

哈貝克是綠黨的成員，他堅持認為德國應該致力於落實2015年巴黎氣候協議的結論，但是德國是個燃煤使用大國，他們現在遇到的問題是俄烏戰爭導致的天然氣不足，現在只能選擇新的化石燃料來源，比如美國。

所以德國環保部長帶頭倡議要減煤，雖然不能說錯誤，但是特別令人想要補上一句「請閣下先以身作則」的評語。

柏林會議還將尋求就汰除燃油型汽機車、增加對生物多樣性項目的資金、保護海洋和減少塑膠污染等問題。

文章來源：Germany: G-7 nations can lead the way on ending coal use

（ 中時新聞網 江飛宇）

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