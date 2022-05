一堆西方大品牌撤出俄羅斯 普丁四字回應

一堆西方大牌撤出俄羅斯 普丁笑了:感謝老天

在俄羅斯入侵烏克蘭後,西方大牌紛紛退出俄羅斯市場,對此俄羅斯總統普丁26日表示,他很高興看到部分外國企業離開俄羅斯,他更對此表示「感謝上帝」,認為本土企業能因此取代外國企業的空缺。

路透社報導,自俄羅斯入侵烏克蘭以來,英國石油公司(BP)、麥當勞、星巴克等國際大牌相繼宣布退出俄羅斯市場。

俄羅斯總統普丁26日向前蘇聯國家領袖發表視訊談話時表示:「有時候當你看著那些離開的人時,感謝上帝,或許吧?我們將會填補他們的位置:我們的企業、我們的生產都已經成長了。」

普丁也在談話中強調仍可以買到賓士等奢侈品牌,但坦承可能會「稍微貴一點」,「我們不會讓自己被隔絕,他們想讓我們陷入困境,但在現代世界這根本不可能。」

普丁並未在談話中說明俄羅斯將如何找到方法,持續取得西方的設備與軟體。

普丁也重申西方孤立俄羅斯的企圖終將失敗,強調西方正面臨通貨膨脹、供應鏈斷裂以及糧食危機等問題。

針對西方制裁導致俄羅斯通膨惡化、擾亂供應鏈等問題,普丁強調俄羅斯仍很好地因應,指出俄羅斯正從西方轉向中國大陸、印度等其他大國。

「當然我們的企業代表面臨問題,特別是供應鏈及運輸,但所有事都能調整,所有事都能在新的方式上建立起來。」普丁承認並不是沒有損失,但強調能幫助俄羅斯變得更強大,「而且我們確實在獲得新的能力,我們開始將我們的經濟、財政、行政資源集中在突破性領域。」

俄羅斯央行26日大幅降息至11%,預告今年還有降息空間。

文章來源:Putin says ‘Thank God’ some foreign companies have left Russia

(中時新聞網 吳映璠)