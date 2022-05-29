冬季高峰前 全球LNG市場面臨更多未知

俄羅斯供氣恐因俄烏衝突有中斷之虞，加上歐洲與最大進口國中國需求前景黯淡，在冬季需求高峰到來前，全球液化天然氣（LNG）市場恐面臨更多未知的不確定性。

天然氣供應大國俄羅斯入侵烏克蘭遭西方制裁，外界憂心俄國會停止供氣給歐洲作為報復，將全球天然氣價格推上歷史新高，引發能源安全的疑慮。

業界主管指出，LNG市場面臨諸多變數，除變幻莫測的天候，還要擔心俄國是否會擴大減供天然氣給歐洲。此外歐洲能否及時增建LNG基礎設施，來取代從俄國大量輸入的天然氣，也是未知數。

另一個問題是，去年擠下日本躍為全球最大天然氣進口國的中國何時解封。今年前5個月，中國都削減天然氣進口量。

殼牌石油執行副總裁希爾（Steve Hill）在世界天然氣大會上表示:「接下來會發生什麼，我們能掌握的很有限。」

挪威國家石油公司的天然氣行銷暨交易副總裁波爾蘭德（Peder Bjorland）指出，天然氣流向改變造就一個「奇怪的市場」，部分歐洲國家諸如英國的供給過剩，另方面又欠缺基礎設施，將天然氣輸往德國這類需求重鎮。

業界主管還提到，上述情況在英國國家平衡點（British National Balancing Point）和荷蘭批發天然氣價格之間形成很大的價差，這可能激勵基礎建設投資來改善瓶頸，但興建基礎設施需要時間。

德國正在打造一座LNG接收站，也簽下浮動儲氣槽及再氣化裝置合同。

標普全球商品洞察的全球天然氣策略主管史托帕德（Michael Stoppard）指出:「那是在與時間賽跑。我們認為再氣化設施或許能在冬季結束前啟動運行，但不會在入冬前運作。所以那是非常微妙的平衡。」

一名中國天然氣進口商主管表示，由於德國、義大利等歐洲國家規定最低庫存水位，買家可能比去年做了更多的入冬準備。買家趕在入冬前提高庫存，支撐亞洲現貨LNG價格達到去年5月的近3倍。