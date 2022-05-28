普丁爆氣了！MSCI吐猛料:4字曝俄股下場

俄羅斯總統普丁之前為捍衛大雪崩的股市，曾下令禁止放空及不准賣股，但MOEX俄羅斯指數今年以來仍崩跌超過36%。MSCI（摩根士丹利資本國際公司）周五（27日）表示，透過監管信用違約交換（CDS）市場表明，與莫斯科交易所上市的價格相比，俄羅斯股票基本上「一文不值」。

CNBC報導，俄羅斯入侵烏克蘭導後，俄股引爆史詩級大崩盤，並休市一個月，寫下蘇聯解體以來最長休市紀錄，即使3月下旬重新開市，莫斯科交易所的認可地位也被許多國際大國撤銷，而國際投資者的買賣交易也受到限制。

最新資料顯示，至周五（27日）截止，MOEX 俄羅斯指數今年以來已暴跌36% 以上。MSCI表示，將股票和債券市場聯繫起來的模型觀察，透過監管信用違約交換（CDS）市場表明，與莫斯科交易所上市的價格相比，俄羅斯股票可能沒有價值。

MSCI高級助理 Zoltan Sass表示，在俄國交易市場嚴格限制下，CDS 市場與俄羅斯股票上市價格出現落差，原因是大多數外國人無法交易俄羅斯股票，CDS 僅對機構投資者開放。

Sass認為，俄羅斯企業受制裁，阻礙支付債券可能會引發技術違約，即公司實際上並未破產，但由於其他原因無法支付息票或本金。他指出，MSCI 認為俄國股票和 CDS 市場之間的驚人脫節，可能反映出多種因素導致的估值差異。

（ 中時新聞網 吳美觀）

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