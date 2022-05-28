通膨緩！道瓊漲576點 那指、費半彈逾3％

周五美股主要指數全面大漲，道瓊指數上漲約576點，標普500指數漲約2.5%。軟體公司業績報喜，以及美國10年期公債殖利率下跌，帶動以科技股為主的那斯達克指數大漲逾3%，表現出眾。此外，費城半導體指數飆升逾4%。通膨見頂和消費力仍然強韌的跡象，讓投資人在進入周末長假之前，對於聯準會能在不導致經濟陷入衰退的情況下收緊貨幣政策，越來越感到樂觀。

本周三大指數均創下自2020年11月以來最大單周漲幅，也都快刀斬斷了創下數十年來最長的周線跌勢。在此之前，標普500指數和那斯達克指數已連跌7周，創下網路泡沫時期結束以來持續最久的跌勢。道瓊指數在連跌了8周後，本周收漲6.2%，終結了自1923年來持續最長的跌勢。

那斯達克指數本周收漲6.8%。在4月1日至5月20日周五收盤這連跌7周的期間裡，標普500指數累計下跌了14.2%，且屢次瀕臨跌入熊市。惟本周美股重新站穩腳跟，標普500指數上演大逆轉行情，單周飆漲6.6%，收復了大部分失土。Ingalls & Snyder資深投資組合策略師Tim Ghriskey表示，這波連跌走勢本來就一定會結束，在修正和熊市過後就是「上漲」的市場。

美國4月核心個人消費支出（PCE）物價指數年漲4.9%，較3月的年漲5.2%放緩，並創下今年來新低，似乎證實了削弱企業財測並打擊投資人信心的通膨已經到頂。此外，4月個人消費支出月增0.9%，為連續第4個月上揚，顯示對經濟增長至關重要的消費動能仍然穩健。

周一（5月30日）為美國的陣亡將士紀念日，美股休市。在周末長假前，市場交投清淡，各交易所成交量總計為109.2億股，遠少於過去20日均量131.3億股。

四大指數

美股道瓊上漲575.77點或1.76%，收33,212.96點。

NASDAQ上漲390.48點或3.33%，收12,131.13點。

S&P500上漲100.40點或2.47%，收4,158.24點。

費城半導體上漲120.74點或4.03%，收3,115.35點。

11大類股

非必需消費類股(SPLRCD)漲3.47% 科技類股(SPLRCT)漲3.44%

房地產類股(SPLRCREC)漲2.82% 通訊服務類股(SPLRCL)漲2.62%

原物料類股(SPLRCM)漲2.30% 工業類股(SPLRCI)漲2.05%

金融類股(SPSY)漲1.79% 醫療類股(SPXHC)漲1.72%

能源類股(SPNY)漲1.67% 公用事業類股(SPLRCU)漲1.48%

必需消費類股(SPLRCS)漲1.09%

重磅科技股

1.五大市值股

微軟(MSFT)上漲2.76%，收273.24美元。

蘋果(AAPL)上漲4.08%，收149.64美元。

亞馬遜(AMZN)上漲3.66%，收2,302.93美元。

Alphabet(GOOGL)上漲4.20%，收2,246.33美元。

特斯拉(TSLA)上漲7.33%，收759.63美元。

2.五大尖牙股

Meta(FB)上漲1.83%，收195.13美元。

蘋果(AAPL)上漲4.08%，收149.64美元。

亞馬遜(AMZN)上漲3.66%，收2,302.93美元。

Alphabet(GOOGL)上漲4.20%，收2,246.33美元。

網飛(NFLX)上漲1.98%，收195.19美元。

3.其它焦點股

特斯拉(TSLA)上漲7.33%，收759.63美元。

輝達(NVDA)上漲5.38%，收188.11美元。

Alphabet(GOOGL)上漲4.20%，收2,246.33美元。

蘋果(AAPL)上漲4.08%，收149.64美元。

美光(MU)上漲3.85%，收73.32美元。

應用材料(AMAT)上漲3.83%，收119.48美元。

亞馬遜(AMZN)上漲3.66%，收2,302.93美元。

高通(QCOM)上漲3.65%，收139.76美元。

超微(AMD)上漲3.55%，收102.26美元。

微軟(MSFT)上漲2.76%，收273.24美元。

英特爾(INTC)上漲2.46%，收44.55美元。

德州儀器(TXN)上漲2.21%，收177.97美元。

Meta(FB)上漲1.83%，收195.13美元。

IBM(IBM)上漲1.74%，收139.27美元。

恩智浦(NXPI)上漲1.71%，收195.93美元。

甲骨文(ORCL)上漲1.56%，收72.78美元。

思科(CSCO)上漲1.40%，收45.62美元。

台股 ADR

台積電上漲2.77美元或3.04%，收93.77美元，換算台股價格為550.43元。

聯電上漲0.14美元或1.62%，收8.77美元，換算台股價格為51.48元。

日月光上漲0.15美元或2.16%，收7.08美元，換算台股價格為103.9元。

中華電信下跌0.36美元或0.84%，收42.71美元，換算台股價格為125.35元。

（ 時報資訊 財經內容中心 ）