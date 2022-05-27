買家難找 俄6,200萬桶原油海上漂

西方懲罰俄羅斯入侵烏克蘭祭出能源制裁，俄國原油很難找到買家。能源分析公司Vortexa提供的數據顯示，約6,200萬桶俄國旗艦烏拉爾原油（Urals）停放海上油輪，這個數量創新高紀錄。

Vortexa指出，5月至今，俄羅斯海運原油的日出口量，已降至670萬桶，與2月的790萬桶相比下降15％，而同時間滯留海上的烏拉爾原油數量，是俄烏開戰前平均值的三倍。

目前俄羅斯原油大多改銷往亞洲，中國和印度是主要客戶。由於歐盟禁運俄油尚未塵埃落定，購買俄國原油的歐洲買家仍見增加。

歐盟若加入禁運，俄油料更難找到買家。但由於匈牙利仍拒絕支持禁運，歐盟在近期內恐難達成禁運俄油協議。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）雖期待近日內成員國一致同意制裁俄油，但她24日出席達沃斯世界經濟論壇時保守表示，禁運俄油協議可能難在下周達成。

匈牙利是歐盟制裁俄國石油的一大阻礙，總理奧班（Viktor Orban）23日致函歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel），反對將禁運俄油拿到30～31日的歐盟峰會上討論，理由是到時仍難以找到解決方案。

此外奧班以鄰國烏克蘭陷入戰爭為由，宣布25日凌晨起全國進入「緊急狀態」，意味奧班可繞過國會監督，逕自頒布行政命令。歐盟官員認為，這或許也不利歐盟在數周內達成禁運俄油協議。

歐盟27國在禁運俄油的制裁措施上喬不攏，已持續好幾周時間，主要卡在匈牙利、斯洛伐克、捷克等國反對。歐盟任何制裁措施，須獲全體成員國批准才算數。

歐盟4月初就決定禁止俄國煤炭進口，但對於禁運石油陷入掙扎，因為不少成員國高度倚賴俄國石化燃料，擔心制裁俄油會害到自身經濟。以匈牙利為例，據稱開口要求150億到180億歐元的金援，才能擺脫對俄國能源的依賴配合制裁。