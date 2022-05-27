商用需求旺 戴爾財報讚

美國個人電腦製造商戴爾（Dell）公布上季（2到4月）財報，由於企業積極採購電腦以支援混合工作模式，加上商用運算硬體需求旺盛，帶動戴爾營收、獲利以及對本季財測皆超越華爾街預期。

受此激勵，戴爾周五早盤股價大漲17.89％至51.79美元。戴爾並宣布上季購買自家股票15億美元，約占該公司目前市值的將近5％，另斥資2.5億美元支付股息。

戴爾本財年第一季營收年增16％至261.2億美元，遠高於市場估的250.4億美元，連續第九季優於預期。

受惠於企業投資遠端工作設備以及消費者升級電腦，戴爾過去幾季產品與服務需求表現不俗。

不過戴爾也提及，該季已感受到全球晶片短缺和供應鏈受阻的衝擊，在中國封城後更為顯著。

共同營運長克拉克（Jeff Clarke）在法說會指出，「因目前的需求和整個產業面臨供應鏈挑戰，我們預期積壓訂單至少到第二季仍相當高。本季零件成本仍將推升通膨，物流成本依舊居高不下。」

截至4月29日止該季，負責PC硬體銷售的戴爾客戶解決方案事業（CSG）收入增長17％至156億美元。上季一如過去幾季企業PC買氣遠勝消費者需求的趨勢，商業PC收入年增22％至120億美元，消費者PC收入僅成長3％至36億美元。

CFRA分析師季諾（Angelo Zino）指出，這歸功於戴爾在商業PC的布局，此領域的售價較高。

上季負責伺服器、儲存和網路設備的基礎架構解決方案事業（ISG）表現尤其亮顏眼，銷售額年增16％至93億美元，也超越華爾街預估的83億美元。

第一季經調整每股盈餘1.84美元，不但優於市場預估的1.39美元，也超越公司自身預期。

戴爾預料本季營收介於261億到271億美元，經調整每股盈餘介於1.55到1.70美元，同樣超出分析師對本季營收256億美元、每股盈餘1.47美元的預測。