美國經濟衰退危險？穆斯克竟吐2字嚇死人

特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk）上周表示，美國經濟可能已經陷入衰退，且恐會持續12至18個月，而近日他強調，這是一件「好事」。這位世界首富果真語不驚人死不休。

穆斯克被網友問到，「你是否認為美國正接近衰退？」；對此，穆斯克27日在推特上回覆「是的」。

穆斯克還說，「實際上是一件好事。給傻子們撒錢已經太久了，發生一些破產是必須的。此外，疫情居家辦公讓一些人覺得自己實際上不需要努力工作。該醒醒了！」

穆斯克16日在參加一場科技高峰會時，談到美國經濟現況，他首度表示，「美國經濟可能已經處在衰退中，且或許會持續12至18個月，提醒企業要注意成本管控與現金流。」

他認為，經濟衰退不一定是壞事，這種狀況（衰退）最終一定會過去，然後又會出現繁榮時期。如果榮景太長通常會發生資本配置不當的問題，其實就是會把錢撒到傻瓜身上。

目前市場對於美國是否出現經濟衰退的看法兩極，但美媒針對經濟學家的調查顯示，未來一年出現經濟衰退的可能性為30%，今年第一季美國GDP雖為年減1.4%，但主要是因為貿易逆差的影響，若從需求面來看，消費者支出與企業投資都增加，亞特蘭大聯邦儲備銀行預估第二季增速為1.8%。

（ 中時新聞網 吳美觀）

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