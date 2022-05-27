成本狂飆！日最大煉鋼廠：漲價潮要來了

27日，日本製鐵（Nippon Steel）表示，因為生產成本一直上升，包括汽車以及機械等製造業者現在都承受不少經營壓力，萬一無法順利轉嫁恐出現虧損，為了不傷及獲利，預估將掀起另波漲價潮。

這家日本最大鋼鐵製造業者坦言利潤快遭侵蝕，自己不會默默吃下高出的製造成本，會儘快且以合乎市場的價格，把鐵礦砂以及煉焦煤等大漲的原物料開銷轉嫁給客戶群。

資源匱乏的日本製造業者，生產所需的原物料幾乎都仰賴進口，所以最能深刻體會物價上漲的痛苦。礙於取料成本飆升，日本製鐵與國內同業JFE鋼鐵，在過去一年已將煉鋼相關費用提高了50%，且創下新高紀錄。

其實，大宗物資價格上漲，對這些煉鋼廠來說不失為好事一件。因為，可以名正言順地向客戶們提出漲價要求，尤其是議價能力很強的大客戶汽車製造商。

日本製鐵有很多重要客戶，包括三菱重工、索尼、日立等等，全球汽車賣得最多的豐田汽車也是其中之一。豐田示警，因材料成本前所未有的大增，嚴重影響到獲利能力，本年的營利恐怕會減少。

日本製鐵解釋，將成本轉嫁給客戶不會不合理。這些客戶很多都是國際大廠，都會把產品賣到國外去，因此日圓走貶無形也增加全球競爭力。雖然日圓弱勢使得進口商品變得更貴，但日本製造的東西便宜又好，也容易被外國民眾所喜愛。

日本製鐵吹起漲價風，反觀中國大陸同業卻正勒緊褲帶在縮衣節食。由於中國大陸對新冠病毒採取零容忍政策，當地經濟成長受阻，也造成鋼材需求大減。

中國大陸有指標意義的鋼品熱軋鋼捲期貨價，26日已跌至每公噸 4,632人民幣，約688美元，接近4個多月以來最低，但這種價格已讓亞洲鋼鐵製造業者無法從中獲利。

不過，日本製鐵樂觀表示，需求以及價格應該已經來到底部，亞洲市場可能會在未來幾個月內，因中國大陸經濟成長的倡議下受惠。例如，中國大陸將降低部分購屋者的房貸利率。同時，也提供1400億人民幣，約210億美元來振興經濟。

日本製鐵推估，兩大主要生產鋼鐵的原料，鐵礦砂以及煉焦煤的售價應該還是居高不下。日本製鐵指出，由於生產原料、所需燃料還有配銷成本大增，到9月底，每公噸要花的錢將多增加4萬日圓，約314美元以上。

日本製鐵也臆測未來每公噸的價格，鐵礦砂應會落在130美元至150美元之間。另外，煉焦煤大概會在450美元到550美元區間游走。

（時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電）