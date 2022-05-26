輝達本季財測 遠低於預期

美國晶片大廠輝達（Nvidia）上季（5月1日止）營收創新高，但受到大陸疫情及俄烏戰爭影響，本季財測不如華爾街預期，導致股價在26日早盤下跌4％。

輝達預期本季營收約在81億美元，低於華爾街預期的85.4億美元。今年3月上海疫情惡化迫使廠房停工，導致上游供應受阻問題難解，再加上俄烏戰爭爆發後輝達加入全球企業行列暫停俄羅斯業務，一共造成本季營收損失5億美元。

輝達執行長黃仁勳坦言，「全球經濟環境艱困」，但強調輝達資料中心晶片需求旺盛，未來隨著更多企業運用人工智慧，輝達資料中心晶片業績將維持強勁成長。

輝達財務長克里斯（Colette Kress）表示，俄羅斯市場占輝達總營收比重約2％。

輝達資料中心晶片營收在上季達到37.5億美元，較去年同期成長83％，是公司史上第二度資料中心晶片營收超越電玩晶片營收。電玩晶片營收在上季年增31％至36.2億美元，且輝達預期本季電玩晶片營收季減10％至20％。

輝達其他事業上季表現好壞參半，其中專業設計視覺化解決方案部門營收年增67％至6.2億美元，但車用晶片營收年減10％至1.4億美元。

受到資料中心需求推動，輝達上季總營收年增46％至82.9億美元，創下歷史新高也高於華爾街預期。上季營業獲利年增35％至16億美元，每股盈餘（EPS）經調整後達到1.36美元，也高於華爾街預期的1.29美元。

輝達股東會先前表決通過，明年底前將執行規模150億美元的股票回購計畫。該公司在上季已支出21億美元進行股票回購。此外，今年初輝達收購安謀的計畫破局，也讓輝達支出13.5億美元分手費，導致上季EPS損失0.52美元。