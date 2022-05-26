俄油便宜也沒用? 美媒爆1致命傷嚇跑買家

俄羅斯入侵烏克蘭後，西方國家相繼宣布制裁，但俄羅斯轉而用破盤低價把石油賣給印度、大陸等國家，美國媒體報導，雖然目前俄羅斯已成功轉移大部分石油受制裁的負面影響，但未來要順利完成石油交易，保險仍是其中一個尚未解決的「死穴」。

《路透》引述業內人士說法指出，俄油受制裁，主導國際海運市場的歐、美保險公司，正在縮減俄羅斯油輪的保險範圍，報導稱，只要船上運載俄油，即使並非俄羅斯註冊的船隻，也可能被歐、美保險公司拒保。

報導指出，商業船隻的保險涵蓋第3方責任索賠，包括對環境的損害，若沒有保險公司願意為俄羅斯油輪承保，未來一旦發生事故，業主將面臨鉅額賠償，金額往往高達數百億美元。

Signal Maritime Services分析師Maria Bertzeletou說：「國際海運保險公司正面臨不為全球航運公司承保運輸俄油的壓力。」並示警這些保險服務短期內恐怕被中斷。

西方國家制裁俄羅斯，也讓俄油乏人問津，能源分析公司Vortexa數據顯示，目前約有多達6200萬桶俄國烏拉爾原油（Ural）滯留海上，數量創下紀錄新高，報告亦稱，目前在海上的俄油約有15％沒有目的地，同樣創下紀錄新高。

（中時新聞網 邱怡萱）

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