Fed續升息 美股四大指數齊漲 科技股反攻

聯準會5月會議紀要出爐，維持鷹派升息步調，將較上月再進一步升息2碼，美股四大指數25日（周三）全面上漲，科技股、零售股領軍反攻。國際油價、歐美天然氣連袂走揚，美國天然氣盤中創2008年來新高，美元指數連二日走跌。

道瓊指數漲191.66點或0.6％，收32,120.28點。那斯達克指數漲170.29點或1.51％，以11,434.74點作收。標普500指數漲37.25點或0.95％，收在3,978.73點。費城半導體指數漲55.88點或1.98％，收在2,882.93點。

標普500指數中，非必須消費品及能源類股分別上漲2.8％、2％，表現最佳。

聯準會5月會議紀要顯示，官員認為有加速升息必要，為遏止高通膨壓力，升幅可能超過市場預期。多數與會官員表示，在未來幾次會議上升息2碼是合適的，6月、7月分別升息2碼有基本共識，但由於通膨前景的不確定性，官員對於9月的政策方向較為分歧。

此外，聯邦公開市場委員會（FOMC）成員指出，根據經濟的變動及風險，採取限制性的政策可能是適當的。

個股表現

大型科技股表現，蘋果漲0.11％、谷歌跌0.08％、微軟漲1.12％、Meta（臉書母公司）漲1.41％、亞馬遜漲2.57％、網飛漲7.49％。

晶片股方面，德儀漲1.28％、博通漲1.42％、英特爾漲1.27％、輝達漲5.08％、高通漲2.10％、艾司摩爾漲0.30％、美光漲1.88％、超微漲1.63％。

台股主要ADR表現，台積電漲1.90％、聯電漲2.67％、日月光漲2.75％、中華電信漲0.69％。

中概股方面，微博漲0.15％、阿里巴巴跌0.19％、百度漲3.10％、愛奇藝漲4.99％、京東漲1.23％、網易漲2.18％。

銀行股方面，摩根大通漲0.70％、高盛證券漲0.30％、美國銀行漲0.53％、富國銀行漲1.92％。

汽車股方面，福特汽車漲2.33％、通用汽車漲2.19％、特斯拉漲4.88％。

生技股方面，嬌生跌0.98％、默沙東跌0.94％、輝瑞漲0.56％。

石油股方面，雪佛龍漲1.60％、艾克森美孚漲2.01％。

觀光旅遊概念股方面，西南航空漲1.73％、達美航空漲3.71％、聯合航空漲3.63％、美國航空漲4.06％；挪威郵輪漲3.31％、嘉年華漲3.57％、皇家加勒比郵輪漲2.73％；Airbnb漲3.92％、Booking Holdings漲4.74％。

其他類股表現，沃爾瑪跌0.61％、開拓重工漲1.78％、3M漲0.03％、可口可樂漲0.08％、家得寶漲1.96％、迪士尼漲1.64％、NIKE漲0.85％、麥當勞跌0.21％。

國際油價

美國西德州中級原油（WTI）期貨漲56美分，來到每桶110.33美元。

倫敦布蘭特原油期貨漲47美分，來到每桶114.03美元。

歐洲股市

倫敦FTSE 100指數漲38.4點或0.51%，以7,522.75點作收。法蘭克福DAX 30指數漲88.18點或0.63%，收在14,007.93點。巴黎CAC 40指數漲45.5點或0.73%，收6,298.64點。泛歐指數SOTXX 600漲2.73點或0.63%，收434.31點。