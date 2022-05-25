紐西蘭央行預告 利率將翻倍

紐西蘭央行25日（周三）宣布現金利率調升50個基點（兩碼）至2.0％，使利率推升至2016年11月以來最高水準，此為連續五次例會決議升息，旨在對抗居高不下的通膨。該央行表示，利率的頂峰會超出先前預期，預告還有更多次升息。紐元聞訊一度勁升至三周高點。

近來積極緊縮貨幣政策的紐西蘭央行，此次不改鷹派作風，預料未來一年現金利率將上揚一倍至4.0％，並將維持此水準至2024年。

儘管升息兩碼的決議與市場看法相符，但該央行對利率走勢的激進預測卻超乎多數分析師的預期，激勵周三紐元兌美元由貶轉升，勁揚0.61％至0.65美元的三周高點。但稍後回落至0.6460美元。

紐西蘭央行指出，貨幣政策委員會同意穩定通膨是該央行的優先要務，「更大幅度且更提前調升官方現金利率得以降低通膨持續的風險，有鑑於全球經濟環境的高度不確定性，此舉亦可提供未來更多政策彈性。」

為了對抗通膨竄升，紐西蘭央行緊縮貨幣政策的腳步超前多國，然而周三的預測凸顯該央行緊縮力道比許多人預期的更大。凱投宏觀經濟學家烏迪（Ben Udy）表示，「我們一直認為紐國央行今年採取積極的升息周期，但從央行最新的鷹派論調和更激進的升息預測來看，我們原本的看法過於鴿派。」

凱投宏觀預期，紐西蘭央行接下來兩次會議各升息兩碼，之後的兩次會議各升息1碼，到年底時利率站上3.5％。

紐國央行認為，通膨會在2022年第二季登頂，遠遠超出1到3％的目標，這也凸顯抑制物價的急迫性。

該央行表示，許多指標都顯示產能限制和通膨壓力普遍存在，眼前面臨的不利因素更增，全球經濟前景不明與通膨都打擊全球和國內消費者信心。

紐西蘭自去年10月起開始升息，將利率由歷史低點的0.25％向上調升，累計五次例會已升息1.75個百分點，前三次例會皆調升一碼，到今年4月例會時一口氣升息兩碼，昨又再升兩碼。