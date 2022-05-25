美銀行業提高貸款損失準備金 Q1獲利大減

美國聯邦存款保險公司（FDIC）24日報告顯示，美國銀行業首季整體獲利季減6.5％至597億美元。主要是大型銀行為因應經濟和地緣政治等愈來愈不明朗因素而提高貸款損失準備金所導致。

美國多家大型銀行紛紛預留更多資金，以因應未來可能增加的壞帳損失，結果拖累整體銀行業的首季獲利金額較去年同期大減22.2％。

FDIC代理主席葛倫柏格（Martin Gruenberg）在聲明稿中表示：「通膨壓力、持續升息、和地緣政治不明朗等因素，可能拖累銀行的獲利能力、削弱信用品質、和降低貸款業務增長幅度。」

FDIC指出2021年首季銀行業把貸款損失準備金減少145億美元，但今年首季卻增加52億美元。

雖然只有25％銀行業者在首季增加貸款損失準備金，但由於增加準備金的主要是資產逾100億美元的大型銀行，讓整體準備金額因此提高。像摩根大通、高盛和花旗首季提出的準備金合計33.6億美元。

美國銀行業整體獲利從2021年初開始屢創新高，因為新冠疫情的影響減少同時，經濟恢復成長，讓銀行業者得以縮減巨額的貸款損失準備金。

美國疫情在兩年前開始爆發而嚴重衝擊經濟後，銀行業就預留龐大準備金來因應可能的貸款損失。

但今年來俄烏戰爭令大宗商品價格大漲，聯準會要積極升息來壓制通膨，令外界愈來愈憂慮經濟前景，使銀行業未像去年那樣積極縮減貸款損失準備金。部份大型銀行甚至重新提高準備金額度，進一步侵蝕潛在獲利，拖累業界整體獲利明顯縮減。