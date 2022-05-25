陸封控 日媒:今年至少1款新iPhone開發延

由於中國長達一個月疫情管控，蘋果今年至少一款新旗艦iPhone的開發已落後於計劃。多名知情人士稱，蘋果已要求供應商加快產品開發以彌補損失的時間。最壞情況下，這可能會影響新手機的生產進度和初始產量。

據日經亞洲報導，蘋果供應商的一名高管表示，儘管疫情管控有所放鬆，但對供應鏈的影響仍在繼續。該高管表示，「彌補失去的時間是具有挑戰性的……蘋果及其供應商正夜以繼日地加快開發…上海的復工步伐相當緩慢。」

蘋果已經警告稱，中國疫情管控已經擾亂了現有機型的生產，並可能影響其本季度高達80億美元的收入。

iPhone的主要組裝商富士康和和碩負責新產品導入（NPI）流程。在這個過程中，蘋果與其供應商勾勒出製造流程，將最新的設計轉化為實際的產品，用於大規模生產。NPI之後是一系列的驗證過程，在嚴格的時間表上進行，以滿足蘋果希望的量產時間，大約在每年8月底。

和碩在上海和崑山的iPhone組裝廠：該公司與蘋果相關業務的主要中心，因疫情管控，不得不停工數周。其上海工廠於5月16日獲准以閉環管理方式恢復生產。考慮到中國疫情似乎得到了控制，供應商也習慣了在嚴格管控下運營，蘋果公司曾希望今年新iphone的開發能夠順利進行。

據知情人士透露，目前，這四款新手機正處於工程驗證測試（EVT）階段。在這個階段，供應商為新款iPhone設計機械零件和製造流程，並製定物料清單（BOM）來計算製造成本。然而，由於上海的管控措施，其中一款機型的這一流程比正常計劃晚了大約三周。

通常情況下，所有新款iPhone都要在6月底前完成EVT並進入驗證階段。這樣就有時間在8月底或9月的第一個星期前為大規模生產做好準備。另一位知情人士表示，「如果開發進程能夠加快，並在6月底或7月初進入下一階段，那麼應該仍有可能趕上9月初的量產最後期限。但這實際上取決於這個過程是否能很快加速。」