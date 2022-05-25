疫情貧富差距大 每30小時增1名億萬富翁

國際人道援助組織樂施會（Oxfam）22日發表報告顯示，自2020年新冠疫情爆發以來，全球共有573人加入億萬富豪俱樂部，相當於疫情期間每30個小時就有一名新的億萬富翁誕生。

被諷為「富人俱樂部」的瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）本周登場，樂施會選在此時發布報告耐人尋味，目的或許在於凸顯過去兩年以來貧富差距擴大的事實。

樂施會指出，2020年以來共573人晉身億萬富豪行列，令全球億萬富豪總數攀升至2,688人。樂施會分析《富比士》（Forbes）雜誌匯集數據而製作此報告。

在疫情肆虐期間，這些億萬富豪總財產淨值增加3.8兆美元或42％，至12.7兆美元。各國政府為了減緩疫情衝擊而挹注資金活水，帶動股市強勁增長，令這些富豪身價跟著水漲船高。

樂施會貧富不均政策部門主管勞森（Max Lawson）表示：「這些富豪在疫情爆發首年財產增加最快，隨後維持平穩，之後略微下滑。」

於此同時，全球卻有更多人陷入貧窮狀態。樂施會上個月公布報告顯示，在疫情衝擊與糧食價格飆漲之下，今年恐怕有2.63億人陷入赤貧，逆轉數十年以來好轉趨勢。

勞森表示：「富人財富與窮人數量同時以驚人速度成長。我從沒看過如此大的貧富差距。」

樂施會指出，全球消費者正承受能源與糧食價格飆漲痛苦，但這些產業的公司與高層領袖卻坐享價格攀升帶來的好處。

過去兩年以來，食品與農業領域億萬富豪總財產暴增3,820億美元，增幅高達45％。油氣與煤炭領域億萬富豪同期財產淨值成長530億美元，增幅達24％。

2020年疫情爆發後，食品業共新增62名億萬富豪。對抗新冠疾病第一線的製藥業，也增加40名新的億萬富豪。

為了解決貧富差距擴大與援助窮人生活困境，樂施會建議各國政府針對富人與企業疫情期間龐大獲利實施一次性課稅。但許多政府對於富人稅抱持保留態度，不太可能採納樂施會建議。

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