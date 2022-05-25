美德州小學爆發重大槍擊案！傳21死亡

美德州重大槍擊案！高中生先殺祖母再闖小學開槍 釀21死

美國德州尤瓦爾迪（Uvalde）的羅布（Robb）小學24日發生槍案，當地時間上午11時43分，有人在羅布小學附近聽到槍聲，目擊者指出，槍手闖入一間小學開殺，造成18名學童、3名成人死亡，多人受傷。18歲男性疑犯亦已斃命，他是德州尤瓦爾迪高中（Uvalde High School）的學生，在闖入小學前，槍手槍擊了他的祖母，警方暫未公布疑犯的動機等詳情。

德州州長艾波特（Greg Abbott）開記者會表示，事件中有18名學童死於槍傷，3名成人死亡，槍手在與警方駁火過程中擊傷2名警員，18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）槍手是當地人，曾就讀尤瓦爾迪高中，槍手已被趕至現場的警員擊斃。

CNN報導，據警方表示，18歲的槍手持有一把手槍，可能也持有一把步槍，並疑似在闖入校園行兇前，先在家中開槍殺死自己的祖母。CNN引述執法部門消息人士指出，槍手的祖母已被緊急送醫，目前仍在搶救中，不過路透社引述美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，指出槍手槍殺了祖母。

校方在下午2時左右發出通知，稱校內其餘學生被疏散到附近一個公民中心，家長可前往公民中心接孩子。

除警方至現場外，FBI也已抵達校園進行調查。正在亞洲地區首次訪問的美國總統拜登已聽取槍擊簡報，美國國土安全部也透過推特表示，部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）已聽取槍擊事件簡報。

CNN報導，目前白宮也已經降半旗，美國總統拜登預計稍後將對此發表全國談話。

瓦德位於德尤瓦爾迪州第二大城市聖安東尼奧以西約123公里，人口約1.5萬人，主要為拉丁裔。至於槍擊案詳細發生原因，還有待警方調查中。

（中時新聞網 林宜靜 、 吳映璠）