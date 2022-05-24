Fed縮表規模 2025年中料降至5.9兆美元

美國紐約聯儲銀行24日（周二）發表報告，根據聯準會聯邦公開市場委員會（FMOC）決議聲明，聯準會資產負債表規模至2025年中，料將回落至5.9兆美元，而聯準會持有的美債占比估為68％，所持抵押貸款支持證券（MBS）占比則為32％。

據《華爾街見聞報導》，聯準會預計將自6月開始每月縮表475億美元，減持美債300億美元及MBS 175億美元，減持幅度預估3個月內迅速升至每月950億美元，包括600億美元美債及350億美元MBS。不過聯準會官員預計，隨著接近確保充足流動性所需的銀行準備金水平，最終將放慢縮表步伐。

根據紐約聯儲銀行的預測顯示，到2024年底之前，縮表規模平均每月800億美元；到2025年年中時，美聯儲的持倉可能保持在相當於美國GDP約22%的水平附近，然後約一年後再度開始增加其持有資產。

報告顯示，在縮表期間， 美聯儲的投資組合構成基本保持不變，到2025年底，68%為美國國債，32%為機構抵押貸款支持證券。紐約聯儲的預測是假設未來儲備管理中購買的任何債券均為國債。這將使投資組合配置到2030年變成大約86%是美國國債，14%是機構抵押貸款支持證券。